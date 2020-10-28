Профессор раскрыл, почему некоторые россияне не болеют COVID-19

Москва, 28 октября. Некоторые россияне не подхватывают коронавирус даже при прямом контакте с больным COVID-19. Это объясняется простой причиной, рассказал телеканалу «Звезда» доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин.

По его словам, это связано с природным иммунитетом. У некоторых людей настолько высок естественный иммунитет, что организм легко сопротивляется инфекциям. Такие люди могут дожить чуть ли не до ста лет, пояснил эксперт.

«Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так", — сказал он.

Он отметил, что в случае с коронавирусом нужно рассматривать каждый эпизод отдельно. Специалист из НИУ ВШЭ заявила, что у вируса есть опасное свойство — он не ослабевает при проходе через популяцию.