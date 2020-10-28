Программисты называли простую, но опасную функцию мессенджеров

Москва, 28 октября. Популярные мессенджеры оказались опасны из-за одной простой функции. Как выяснили программисты, злоумышленники могут воспользоваться превью просмотра ссылок.

Изъян в работе приложений нашли специалисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри. Они пришли к выводу, что функция предварительного просмотра ссылок, которая обычно показывается в строке уведомлений, может нести в себе опасность. Дело в том, что часто мессенджеры для показа контента самостоятельно открывают сайты.

Однако если ссылка была отправлена злоумышленниками, показ такое превью может нести серьезные последствия. Например, есть риск утечки IP-адреса или местоположения устройства.

Программисты пришли к выводу, что наиболее опасны мессенджеры от Facebook и Instagram, поскольку они загружают любые файлы и скрипты, которые могут быть написаны злоумышленниками. Специалисты сообщили об изъяне в протоколе безопасности представителям американской компании, однако те никак не отреагировали.

При этом наиболее защищены пользователи TikTok, WeChat, Signal и Threema, так как данные приложения позволяют отключить возможность предварительного просмотра контента из ссылки.

Напомним, ранее эксперт в области информационной безопасности в беседе с телеканалом RT рассказал, почему кроме SMS-сообщений, пользователям стоит обязательно удалять со смартфона переписки, в которых есть фото важных документов.