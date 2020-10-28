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Председатель Рады Разумков готовится выйти из тени Зеленского

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Председатель Рады Разумков готовится выйти из тени Зеленского

Киев, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский, возглавляющий партию «Слуга народа», может вскоре потерять свою власть из-за председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Дело в том, что в настоящее время в «Слуге народа» начался полноценный раскол. Как отметил депутат Украины Алексей Гончаренко, правящая партия уже потерпела фиаско на местных выборах, набрав менее 5% в столице. Из-за этого многие приспешники Зеленского пребывают в шоке и начинают задумывать об ином политическом будущем.

В результате партия «Слуга народа» может разделиться на три группы. Первые примкнут к пророссийским силам, вторые к движению Коломойского, а третьи объединятся вокруг Разумкова.

«Он демонстративно отказался принимать участие в опросе Зеленского. Спикер от «Слуги народа» говорит – у него нет времени отвечать на вопросы, очень занят», - обращает внимание Гончаренко.

Также политик отмечает, что Разумков видит себя как отдельную единицу и собирается «выйти из тени» Зеленского. Об этом пишет издание «Политнавигатор».

Напомним, ранее Национальный демократический институт США опубликовал результаты опроса украинских граждан о политической ситуации в стране. Согласно исследованию, 35% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неверном направлении. Об этом сообщает телеканал RT.

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