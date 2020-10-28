Современный человек львиную долю времени провидит на работе. Согласно статистике, трудовой деятельности мы посвящаем порядка 10 лет. Нет, мы говорим не о стаже, а именно о беспрерывной работе. Из-за этого почти каждый житель мегаполиса испытывает недостаток свободного времени, а если оно все-таки появляется, то его точно не хочется посвящать уборке квартиры или целого дома. Так что мы нашли самый универсальный и удобный вариант для подобных случаев — робот-пылесос. Рассказать об этих устройствах, выделить их плюсы, минусы, а также выяснить, какой робот-пылесос лучше нам помог эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Плюсы и минусы робота-пылесоса

Робот-пылесос можно назвать настоящей находкой для тех, кто не любит тратить много времени на уборку. Пока вы занимаетесь уборкой пыли со шкафов и полок, он тихонечко очищает и даже моет пол. Причем сейчас этими устройствами оснащаются не только квартиры, но и большие офисы и дома. Благодаря им процесс уборки удается автоматизировать без ущерба для свободного времени, ведь пользователю нужно лишь нажать кнопку и задать программу для работы.

Примерно все роботы-пылесосы похожи по своему внутреннему оснащению и наполнению: двигатель, аккумулятор, пылесборник и платы управления. В нижней части установлены щетки, которые при вращении помогают сметать мусор внутрь контейнера. Также в комплекте с прибором всегда идет зарядная станция. Однако эти помощники зачастую отличаются своей мощностью, что, конечно же, сказывается на качестве уборки. Но об этом чуть позднее. Для начала разберем достоинства и недостатки этих устройств.

Так, в беседе с нашим изданием, эксперт из плюсов выделил следующее:

• экономия времени на уборке — устройство достаточно запрограммировать на работу по дням недели и удобным для вас часам. Это позволит забыть об этом процессе и больше не отвлекаться на него;

• существенное облегчение домашней работы — это устройство требует только опустошения пылесборника, очистки фильтра и самого корпуса. Согласитесь, эти действия не займут много времени. Вы забудете о постоянной покупке определенных мешков, их замене, а также об огромном агрегате, который занимает массу пространства;

• возможность постоянного поддержания чистоты в доме — этот пункт особенно актуален для тех, у кого есть домашние животные, поскольку пыль, шерсть, гранулы наполнителя и другие загрязнения можно вычищать ежедневно. Так вот робот-пылесос отлично справляется с ними, поэтому внезапный приезд гостей не застанет вас врасплох и не заставит бегать по дому, отмывая каждый угол;

• создание здорового микроклимата— эта техника постоянно избавляет помещения от пыли и других опасных аллергенов, а значит обеспечивает комфортную среду. Стоит отметить, что некоторые модели дополнительно оснащены УФ-лампой для уничтожения бактерий;

• экономия пространства — по сравнению с традиционным громоздким пылесосом, имеющим трубку и шланг, робот занимает в разы меньше места и отлично смотрится в современном интерьере. Поэтому многие владельцы их вовсе не прячут;

• практически незаметный процесс работы — по сравнению с обычными пылесосами робот отличается низким уровнем шума и может работать в любое время суток без риска потревожить соседей.

Несмотря на такое огромное количество плюсов, у этих устройств есть и некоторые недостатки, о которых вы должны знать перед покупкой. Из них специалист назвал следующие:

• ограниченность по объему работ — за счет небольших габаритов такой прибор не может вместить много мусора, поэтому контейнер надо опустошать чаще, чем у обычного пылесоса. Вдобавок время его действия ограничивается зарядом аккумулятора, поэтому уборку в больших помещениях лучше разделить на несколько этапов, давая роботу подзарядиться;

• неприятные сюрпризы при отсутствии контроля – несмотря на то, что прибор может убираться без участия человека, все же есть ситуации, когда его не стоит оставлять без внимания. Например, робот может разлить воду и рассыпать корм из мисок питомцев на полу, запутаться в проводах или занавесках. Поэтому перед его запуском лучше убрать всевозможные препятствия и предметы, затрудняющие его передвижение по помещениям;

• забавы домашних питомцев — несмотря на то, что поначалу робот-пылесос обращает хвостатых в бегство, то с течением времени они к нему привыкают и предлагают устройству всевозможные игры. Наверняка на просторах Сети вы встречали видео, как коты с невозмутимым видом катаются верхом на этих устройствах. И это полбеды, ведь они также могут перевернуть его или вовсе повредить. Поэтому здесь всегда придется контролировать интерес животных к вашему механическому помощнику;

• плохие щетки у некоторых моделей — из отзывов на роботы-пылесосы можно узнать, что некоторые модели оснащены щетками, которые никак не помогают уборке, а только тормозят ее. Они буквально топорщатся в разные стороны, и только и дело, что путаются в упавших волосах. Такие аппараты придется очищать несколько раз за всю уборку, а это только растягивает процесс и существенно его усложняет.

Основные параметры выбора робота-пылесоса

Чтобы подобрать оптимальное для вашей квартиры или дома устройства, нужно понимать, что роботы-пылесосы сильно различаются. Эксперт назвал несколько основных критериев, на которые нужно ориентироваться при покупке устройства:

1. Тип навигации. Определяет то, насколько легко робот будет ориентироваться в помещении. Самым распространенным вариантом для квартир, где довольно простая планировка без нагромождения мебели, является робот с навигацией по алгоритмам. Ориентация в пространстве осуществляется за счет инфракрасных датчиков, которые реагируют на препятствия. Если в комнате большое количество столов, стульев и других предметов, робот может зависать между препятствиями и блуждать в пространстве. Особенно трудно ему увидеть базу, если она находится не на открытом участке. Более совершенными считаются SLAM-картографы, которые запоминают начальную точку и траекторию движения робота. Это позволяет ему проходить по участкам постепенно, змейкой, не повторяясь и не крутясь на одном месте. Часто к таким приборам можно устанавливать приложение, чтобы видеть схему работы так, как видит ее робот. Модели с технологией SLAM могут дополняться камерой, которая определяет расположение мебели в квартире и дает более точный план.

«Конечно, эти системы увеличивают и стоимость прибора. Чем совершеннее и функциональнее робот-пылесос, тем он дороже».

1. Способ уборки. В наше время на рынке представлены модели для сухой, влажной и комбинированной уборки. Выбор нужно делать исходя из того, какого покрытия в доме больше. Например, если у вас в комнатах ковры, а кафель, линолеум или ламинат только на кухне, то логичнее всего будет отдать предпочтение модели для сухой уборки и не переплачивать. Если же в квартире большую часть площади занимают моющиеся поверхности, оптимальным выбором станет техника для сухой и влажной уборки. Однако стоит учесть, что цена из-за этого существенно возрастет.

2. Объем пылесборника. Компактные модели оснащаются контейнерами на 0,3 – 0,5 литра, которых вполне хватает для однокомнатной или двухкомнатной квартиры. Если же нужно убирать дом, площадь которого превышает 150 квадратных метров, то стоит обратить внимание на пылесосы с пылесборником от 1 литра. Опустошать его придется реже, а значит и весь цикл уборки пылесос в будет в состоянии провести без вашего участия. Только габариты у такого устройства будут побольше стандартных моделей.

3. Форма и размеры. Правильно подобранная под квартиру или дом конфигурация устройства гарантирует эффективную и качественную уборку. Если в помещении много углов, стоит рассмотреть корпус квадратной или D-образной формы: пылесос с круглым корпусом не сможет полностью очищать углы. Если же вы хотите, чтобы прибор заезжал под кресла и диваны, отдайте предпочтение моделям высотой до 75 или 85 мм.

4. Функционал и программирование. Самые простые роботы-пылесосы имеют небольшой набор настроек, например, программирование по дням и часам, точечная уборка и обход периметра. Более дорогие и функциональные модели можно настраивать по интенсивности уборки, дополнять так называемой невидимой стеной для обхождения не предназначенных для уборки зон, ставить функцию возврата к уборке с того места, где она прервалась до подзарядки.

Поэтому изучив все эти пункты составьте для себя список того, что для вас помимо хорошей уборки будет действительно важно. Только после этого отправляйтесь на поиски идеального варианта, который устроит вас не только по набору функций и качеству, но и по цене.

Рейтинг роботов-пылесосов

Во время интервью, мы попросили Максима Соколова составить специально для нас рейтинг самых лучших и недорогих роботов-пылесосов. Если вы решитесь на покупку какой-либо из этих моделей, можете быть уверены, что пол в вашем доме всегда будет чистым, а воздух в помещении свежим. Всего в рейтинг вошли пять моделей. Специалист обозначил их основные преимущества и оценил эффективность этих электронных помощников.

iRobot i7 Roomba i715840 — модель с технологией интеллектуального построения карты и трехступенчатой системой очистки. Рейтинг — 5.

Makita DRC200Z — входит в линейку LXT, в которой один универсальный аккумулятор подходит ко всем инструментам. Имеет два режима работы и скорость движения 0,3 м/с. Рейтинг — 5.

Hobot Legee-668 — моющий пылесос с четырьмя режимами работы, который на одном заряде может убрать помещение площадью до 150 квадратных метров. Рейтинг — 4,6.

iRobot Braava 390T B390045 — модель с корпусом прямоугольной формы для тщательной уборки углов, вдоль плинтусов и стен. Имеет режим быстрой уборки. Рейтинг — 4,6.

KITFORT КТ-511-1 — довольно простой прибор без лишних функций со временем непрерывной работы до 30 минут. Рейтинг — 4,3.

Так что, если у вас есть возможность приобрести робот-пылесос, отправляйтесь в магазин, подбирайте устройство и начинайте получать удовольствие, ведь вам не придется носиться по дому с огромным агрегатом и «ломать» спину, пытаясь прочистить каждый угол. Спустя неделю вы заметите, как жизнь с этим небольшим роботом стала проще, а свободного времени стало гораздо больше.