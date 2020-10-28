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Врачи в Омске привезли пациентов с COVID-19 к зданию областного Минздрава

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Врачи в Омске привезли пациентов с COVID-19 к зданию областного Минздрава

Омск, 28 октября. Врачи скорой помощи в Омске привезли пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию к зданию регионального Министерства здравоохранения. Таким образом медики высказали свой протест заявив, что не могут передать больных в медицинский стационар. Об этом сообщил источник ФАН в скорой помощи.

Медики также отметили, что не смогли ничего добиться, поэтому решили приехать сразу к зданию ведомства и привлечь внимание включенной сигнализацией. По информации ФАН, к зданию Минздрава прибыли два автомобиля скорой помощи с двумя больными.

На данный момент известно, что ситуацию удалось решить, инициировать проверку, а пациентов госпитализировать в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Официального комментария ведомства по этому инциденту пока не поступало.

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