За сутки 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 27 октября. Специалисты оперштаба Москвы сообщили о том, что в столице за последние сутки скончались 75 пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Данное количество летальных исходов за сутки регистрируется впервые с 1 июня.

На данный момент общее число умерших в столице достигло 6578. Накануне сообщалось о 61 погибшем пациенте.