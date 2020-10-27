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За сутки 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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За сутки 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 27 октября. Специалисты оперштаба Москвы сообщили о том, что в столице за последние сутки скончались 75 пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Данное количество летальных исходов за сутки регистрируется впервые с 1 июня.

На данный момент общее число умерших в столице достигло 6578. Накануне сообщалось о 61 погибшем пациенте.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в сообщении оперштаба.

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