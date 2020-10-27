Террористы в Сирии насильственно держат в тюрьмах более 2 тысяч гражданских

Дамаск, 27 октября. Боевики террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена на территории РФ) насильственно удерживают в своих тюрьмах не менее 2116 гражданских лиц, среди которых есть журналисты, врачи, учителя и представители духовенства. Об этом во вторник сообщили представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Согласно информации ЦПВС, к ним неоднократно поступали обращения от жителей населенных пунктов в Идлибе о продолжающихся арестах. Боевики похищают мирных граждан и общественных активистов, которые выступают против бесчинств незаконных бандформирований.

«Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками», — говорится в заявлении ЦПВС, опубликованном во вторник.

Как сообщает телеканал RT, операция Вооруженных сил РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Прибытию российских военных в САР предшествовал официальный запрос сирийских властей к Москве об оказании помощи в борьбе с международным терроризмом. Вмешательство России позволило переломить ход войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.