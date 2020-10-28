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День 31-й: Конфликт грозит выйти за пределы Карабаха

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День 31-й: конфликт грозит выйти за пределы Карабаха

27 октября войска Азербайджана наступали к Лачину и пытались продвинуться через горы в направлении Шуши. Однако артиллерийские дуэли на юге между подразделениями ВС Азербайджана и Армении показали, что уже в ближайшей перспективе Баку и Ереван могут начать прямые военные действия друг против друга.

Оперативная обстановка

Несмотря на то, в течение дня подразделениям армии обороны Карабаха удавалось сдерживать атаки со стороны вооруженных сил Азербайджана, можно с большой степенью уверенности говорить об ухудшении ситуации для армянских войск.

Карта боевых действий в Карабахе за 27 октября

В первую очередь, это относится к потере министра обороны Джалала Арутюняна, который либо серьезно ранен, либо погиб, вероятно, в результате удара беспилотным аппаратом по автомобилю на трассе неподалеку от Мартуни (Ходжавенда). Сложно представить, насколько сильное деморализующее воздействие данный факт может оказать на обороняющиеся войска, притом, что ему на замену сразу же был назначен опытный командир Микаел Арзуманян.

Вместе с тем, ситуация на юге пошла развиваться по сценарию, когда прямые вооруженные столкновения между подразделениями вооруженных сил Армении и Азербайджана становятся практически неизбежными.

С утра азербайджанская сторона объявила об обстреле позиций в районе Агбенда непосредственно с территории Армении, что сначала было опровергнуто. Однако затем пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян признала факт удара, охарактеризовав его «превентивными действиями».

Войска Азербайджана в ответе не остались и также нанесли несколько артиллерийских ударов по территории Армении восточнее села Нювади, в результате которых получили ранения несколько армянских военнослужащих.

В ОДКБ пока понимают разницу между обстрелами и наступлением, однако без устойчивого режима прекращения огня остался один шаг до приграничных боестолкновений и последующего обращения Армении в организацию.

Кроме того, в течение дня отдельные штурмовые группы Азербайджана пытались пробиться через горную местность в направлении Шушы и Лачина. Факт боев зафиксирован у села Хцаберт (Чаннкале), откуда до Шуши по прямой 20 км, по некоторым данным населенный пункт уже под контролем Азербайджана.

С утра армянские источники начали сообщать об обстрелах Лачина, а уже к вечеру официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о предпринимаемых Азербайджаном попытках наступления на этот стратегически значимый населенный пункт. Факт не первый, но признак критического положения армянских войск явный.

Также сегодня в шаге от трагедии находилась съемочная группа телеканала Euronews, которая работала на подконтрольной Азербайджану территории неподалеку от Мадагиса. От автомобиля репортеров в считанных сантиметрах пролетела противотанковая управляемая ракета.

Международная обстановка

На дипломатическом фронте в течение дня состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили Карабах, Сирию и Ливию, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт в Карабахе иностранных боевиков. К вечеру разговор состоялся и между президентами двух стран. Владимир Путин выразил озабоченность военными действиями в Карабахе и проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о контактах с Алиевым и Пашиняном, а также шагах по достижению перемирия в Карабахе. Стороны договорились о координации деятельности внешнеполитических, оборонных ведомств и спецслужб двух стран.

С лидерами Армении и Азербайджана также по телефону переговорил и госсекретарь США Майк Помпео, призвав стороны соблюдать перемирие. Никол Пашинян обратил внимание госсекретаря на тот факт, что Азербайджан уже третий раз нарушает договоренности режима перемирия и таким образом игнорирует усилия стран сопредседателей ОБСЕ. Выразил свое разочарование несостоявшимся перемирием и президент США Дональд Трамп.

Руководство Исламской Республики Иран переходит от военной активности у границ с Нагорным Карабахом к активности дипломатической.

По сообщениям азербайджанских СМИ, сегодня замминистра иностранных дел Ирана Аббас Ирагчы посетил территории, на которых находятся Миль-Муганская плотина и Худаферинские мосты. Впоследствии министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорнокарабахского конфликта будет представлена сегодня или завтра, а его заместитель в ближайшее время направится в Баку, Москву и Ереван для согласования плана Тегерана.

Продолжают отмечаться признаки разлада среди армянских элит.

Вот уже второй день Никол Пашинян проводит кардинальную встряску среди руководящего состава Службы национальной безопасности Армении. В понедельник был сменен командующий пограничными войсками, во вторник – руководитель департамента контрразведки.

Еще раньше, 8 октября, в отставку был отправлен руководитель службы Аргишти Кярамян, который, как сообщалось, был ставленником структур Сороса и имел задачу снизить в организации количество сотрудников, связанных с Россией. Не исключено, что масштабные мероприятия в Армении по поиску предателей и диверсантов являются прикрытием для обратных действий и возвращения старых кадров. Стоит отметить, что к командному составу министерства обороны у действующего армянского руководства претензий нет.

На этом фоне заявление первого премьер-министра Армении и бывшего министра обороны Вазгена Манукяна, который призвал Пашиняна уйти в отставку, также не способствуют консолидации армянского общества, однако является ярким сигналом – если народ надавит на «соросовского премьера» и он уйдет в отставку, Москва и Вашингтон, в свою очередь, сильнее надавят на Баку и возможно остановят боевые действия.

Под конец дня к народу Армении обратился премьер-министр Никол Пашинян. Словно в ответ на все призывы к его отставке, он заявил о необходимости всеармянской консолидации и пообещал, что «в Баку не получат весть о падении Арцаха», а также выдал пламенную фразу: «противник нападает танками, беспилотниками, вертолетами, азербайджанцами, наемниками, турецкими и пакистанскими спецназовцами».

Таким образом, 31-й день боевых действий обрисовал два сценария возможного развития конфликта: либо премьер-министр Армении уйдет в отставку, а личность его сменщика устроит всех акторов и сохранит Карабах в орбите Еревана хотя бы частично, либо вооруженные силы Армении в открытую вступят в боевые действия, что будет откровенной попыткой заставить Россию выполнить свои союзнические обязательства и развернуть свои войска.

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