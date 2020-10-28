День 31-й: конфликт грозит выйти за пределы Карабаха

27 октября войска Азербайджана наступали к Лачину и пытались продвинуться через горы в направлении Шуши. Однако артиллерийские дуэли на юге между подразделениями ВС Азербайджана и Армении показали, что уже в ближайшей перспективе Баку и Ереван могут начать прямые военные действия друг против друга.

Оперативная обстановка

Несмотря на то, в течение дня подразделениям армии обороны Карабаха удавалось сдерживать атаки со стороны вооруженных сил Азербайджана, можно с большой степенью уверенности говорить об ухудшении ситуации для армянских войск.

В первую очередь, это относится к потере министра обороны Джалала Арутюняна, который либо серьезно ранен, либо погиб, вероятно, в результате удара беспилотным аппаратом по автомобилю на трассе неподалеку от Мартуни (Ходжавенда). Сложно представить, насколько сильное деморализующее воздействие данный факт может оказать на обороняющиеся войска, притом, что ему на замену сразу же был назначен опытный командир Микаел Арзуманян.

Кадры уничтожения внедорожника, в котором, по сообщениям турецких СМИ, находился командующий армией Нагорного Карабаха генерал Джалал Арутюнян.



Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет pic.twitter.com/izwrKCc00E — НТВ (@ntvru) October 27, 2020

Вместе с тем, ситуация на юге пошла развиваться по сценарию, когда прямые вооруженные столкновения между подразделениями вооруженных сил Армении и Азербайджана становятся практически неизбежными.

С утра азербайджанская сторона объявила об обстреле позиций в районе Агбенда непосредственно с территории Армении, что сначала было опровергнуто. Однако затем пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян признала факт удара, охарактеризовав его «превентивными действиями».

Войска Азербайджана в ответе не остались и также нанесли несколько артиллерийских ударов по территории Армении восточнее села Нювади, в результате которых получили ранения несколько армянских военнослужащих.

Погранвойска Армении открыли огонь по азербайджанским войскам (видео)

Противник продолжил вести огонь в направлении южной границы Республики Армения. Есть раненые. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. С…

Подробнее на https://t.co/YksBivqzms pic.twitter.com/S93Q0nUvmx — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 27, 2020

В ОДКБ пока понимают разницу между обстрелами и наступлением, однако без устойчивого режима прекращения огня остался один шаг до приграничных боестолкновений и последующего обращения Армении в организацию.

Кроме того, в течение дня отдельные штурмовые группы Азербайджана пытались пробиться через горную местность в направлении Шушы и Лачина. Факт боев зафиксирован у села Хцаберт (Чаннкале), откуда до Шуши по прямой 20 км, по некоторым данным населенный пункт уже под контролем Азербайджана.

#Caylaqqala village is indeed a strategically important point.

If the village comes under Azerbaijani control, most villages in the northeast regions can be seen from the mountain pic.twitter.com/EkTJl5DdDe — Requ (@Just_Requ) October 27, 2020

С утра армянские источники начали сообщать об обстрелах Лачина, а уже к вечеру официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о предпринимаемых Азербайджаном попытках наступления на этот стратегически значимый населенный пункт. Факт не первый, но признак критического положения армянских войск явный.

Также сегодня в шаге от трагедии находилась съемочная группа телеканала Euronews, которая работала на подконтрольной Азербайджану территории неподалеку от Мадагиса. От автомобиля репортеров в считанных сантиметрах пролетела противотанковая управляемая ракета.

Международная обстановка

На дипломатическом фронте в течение дня состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили Карабах, Сирию и Ливию, а также отметили недопустимость вовлечения в конфликт в Карабахе иностранных боевиков. К вечеру разговор состоялся и между президентами двух стран. Владимир Путин выразил озабоченность военными действиями в Карабахе и проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о контактах с Алиевым и Пашиняном, а также шагах по достижению перемирия в Карабахе. Стороны договорились о координации деятельности внешнеполитических, оборонных ведомств и спецслужб двух стран.

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Владимир Путин выразил озабоченность военными действиями в Карабахе. — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) October 27, 2020

С лидерами Армении и Азербайджана также по телефону переговорил и госсекретарь США Майк Помпео, призвав стороны соблюдать перемирие. Никол Пашинян обратил внимание госсекретаря на тот факт, что Азербайджан уже третий раз нарушает договоренности режима перемирия и таким образом игнорирует усилия стран сопредседателей ОБСЕ. Выразил свое разочарование несостоявшимся перемирием и президент США Дональд Трамп.

Помпео провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал стороны…

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Руководство Исламской Республики Иран переходит от военной активности у границ с Нагорным Карабахом к активности дипломатической.

По сообщениям азербайджанских СМИ, сегодня замминистра иностранных дел Ирана Аббас Ирагчы посетил территории, на которых находятся Миль-Муганская плотина и Худаферинские мосты. Впоследствии министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что инициатива Ирана по окончательному урегулированию нагорнокарабахского конфликта будет представлена сегодня или завтра, а его заместитель в ближайшее время направится в Баку, Москву и Ереван для согласования плана Тегерана.

Зариф: Иран разработал план окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта - NovostiNK - Новости Армении https://t.co/oMPghbsWVF — NovostiNK.net (@NovostiNK) October 27, 2020

Продолжают отмечаться признаки разлада среди армянских элит.

Вот уже второй день Никол Пашинян проводит кардинальную встряску среди руководящего состава Службы национальной безопасности Армении. В понедельник был сменен командующий пограничными войсками, во вторник – руководитель департамента контрразведки.

Раньше всех. Ну почти.

Начальник контрразведки и командующий погранвойсками СНБ Армении отправлены в отставку — Mumpel (@Mumpel_) October 27, 2020

Еще раньше, 8 октября, в отставку был отправлен руководитель службы Аргишти Кярамян, который, как сообщалось, был ставленником структур Сороса и имел задачу снизить в организации количество сотрудников, связанных с Россией. Не исключено, что масштабные мероприятия в Армении по поиску предателей и диверсантов являются прикрытием для обратных действий и возвращения старых кадров. Стоит отметить, что к командному составу министерства обороны у действующего армянского руководства претензий нет.

Замначальника СНБ Армении представил подробности дела о госизмене: https://t.co/Hh0k3lCAPz — Октай (@bakinec73) October 27, 2020

На этом фоне заявление первого премьер-министра Армении и бывшего министра обороны Вазгена Манукяна, который призвал Пашиняна уйти в отставку, также не способствуют консолидации армянского общества, однако является ярким сигналом – если народ надавит на «соросовского премьера» и он уйдет в отставку, Москва и Вашингтон, в свою очередь, сильнее надавят на Баку и возможно остановят боевые действия.

Начинается. Кризис в Ереване. Экс-премьер-министр Армения Вазген Манукян потребовал от Пашиняна уйти в отставку и передать всю власть армии — Pol Norman (@PolNorman1) October 27, 2020

Под конец дня к народу Армении обратился премьер-министр Никол Пашинян. Словно в ответ на все призывы к его отставке, он заявил о необходимости всеармянской консолидации и пообещал, что «в Баку не получат весть о падении Арцаха», а также выдал пламенную фразу: «противник нападает танками, беспилотниками, вертолетами, азербайджанцами, наемниками, турецкими и пакистанскими спецназовцами».

Никол Пашинян: Необходимый контрудар в нужный момент окажет на врага сокрушительный эффект

Прошел месяц с тех пор, как турецко-азербайджано-террористические силы развязали войну против Арцаха и армян. Об этом в своем послании 27…

Подробнее на https://t.co/jsDUz9b4Hn pic.twitter.com/cFVtgompKQ — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) October 27, 2020

Таким образом, 31-й день боевых действий обрисовал два сценария возможного развития конфликта: либо премьер-министр Армении уйдет в отставку, а личность его сменщика устроит всех акторов и сохранит Карабах в орбите Еревана хотя бы частично, либо вооруженные силы Армении в открытую вступят в боевые действия, что будет откровенной попыткой заставить Россию выполнить свои союзнические обязательства и развернуть свои войска.

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