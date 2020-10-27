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Эксперты объяснили, как ЦРУ США управляет канцлером ФРГ Ангелой Меркель

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Эксперты объяснили, как ЦРУ США управляет канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Москва, 27 октября. Правительство Германии продолжает молчать и не комментирует хамские заявление блогера Алексея Навального, который позволил себе в интервью Bild грубейшим образом злоупотребить статусом гостя, оскорбить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и вмешаться во внутренние дела страны. По мнению экспертов, это связано с тем, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель обязана Вашингтону, агентом которого является Навальный, своей карьерой.

Главу Германии давно подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами. В связи с этим отход от согласованной с Вашингтоном линии поведения чреват для Меркель обнародованием компромата и уничтожением ее политической карьеры.

Согласно информации издания «Правда.ru», США могли завербовать Меркель еще в 1989 году. После этого ей удалось в короткие сроки подняться по карьерной лестнице и занять место в правящей верхушке власти. Стоит отметить, что о связи США и Меркель еще говорил экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль в своих мемуарах. Вашингтон построил политическую карьеру Меркель, поставив ее во главе страны, которая во многом определяет политику Евросоюза.

Потому канцлер ФРГ не может перечить согласованной линии с Вашингтоном, в том числе по ситуации с Навальным. Последнего эксплуатируют как политические проект для вытеснения РФ с европейского газового рынка и укрепления военного присутствия США в ЕС.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Чак Грассли заявил, что надеется на «новую эру сотрудничества» с Европой для противодействия «российскому влиянию». Об этом сообщает телеканал RT.

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