Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана — Кремль

Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер проинформировал турецкого коллегу о своих контактах с руководством Азербайджана и Армении, а также о шагах по деэскалации конфликта. Путин выразил глубокую озабоченность военными действиями в Карабахе с вовлечением боевиков с Ближнего Востока.

Главы государства затронули также ситуацию в Ливии, включая дальнейшие перспективы нормализации обстановки в североафриканском стране и активизации переговоров.

Лидеры обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран-гарантов Астанинского процесса

Стороны также договорились о координации работы внешнеполитических, оборонных ведомств и спецслужб двух стран.