День бабушек и дедушек в России отмечается ежегодно 28 октября. 2020-й не стал исключением.

Как появился праздник?

Наши любимые бабушки и дедушки порой принимают не менее активное участие в воспитании детей, нежели их родители. Сумасшедший ритм жизни и необходимость проводить много времени на работе диктуют свои условия, и зачастую получается так, что старшие члены семьи, вышедшие на пенсию, практически всецело посвящают себя младшим: отводят и забирают в школу и детский сад, кормят обедами и балуют вкусностями, гуляют и читают сказки. Их роль во взрослении и становлении личности маленького человека трудно переоценить. Становясь взрослыми, мы через всю жизнь проносим теплые воспоминания об уютном бабушкином и дедушкином доме, которые согревают нас в самые тяжелые моменты. Вкус бабушкиных пирогов и дедушкины рассказы о жизни забыть невозможно. Вполне естественно, что подросшим внукам хочется как можно чаще радовать своих стариков, окружать их заботой и вниманием, как они делали когда-то.

Помнить о пожилых родственниках и регулярно навещать их необходимо круглый год, но иметь свой отдельный праздник — всегда приятно. Мысль отмечать День бабушек и дедушек возникла сравнительно недавно — в 2009 году по инициативе представителей Цветочного бюро Голландии. Красивая идея заключалась в том, чтобы преподносить старшим членам семьи в дар комнатные растения в красивых горшках. Этот жест, помимо выражения уважения и привязанности, должен был символизировать преемственность поколений. Как корни питают и способствуют росту молодых побегов, так и люди, прожившие долгую жизнь, делятся опытом и заботятся о младших.

Новшество пришлось по душе как продавцам цветов, так и их покупателям, посчитавшим, что такая трогательная традиция пойдет на пользу и старикам, и молодежи. Праздник быстро укоренился в Европе и быстро получил широкое распространение во всем мире, в том числе и в нашей стране.

Любопытный факт: в разных странах День бабушек и дедушек отмечается в разные дни. Дата 28 октября для торжества в России была выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать предков, ушедших в мир иной.

Традиции и обычаи

Несмотря на то, что этот праздник еще достаточно молод, вокруг него успели сложиться некоторые добрые традиции.

Воспитатели в детских садах и учителя в школах просят своих воспитанников и учеников принести фотографии бабушек и дедушек и совместно мастерят стенгазеты, которыми украшают образовательные учреждения в преддверии праздника. Дети учат стихи, поют песни и устраивают концерты в честь своих пожилых родственников и дарят им самые ценные подарки — сделанные своими руками открытки и поделки.

После окончания учебного и трудового дня семьи собираются вместе, пьют чай с бабушкиными угощениями и слушают их рассказы, разглядывая бережно хранимые фотоальбомы.

Не остаются в стороне и коммерческие организации, которые в этот уютный праздник дарят пожилым людям скидки и подарки. Администрации городов устраивают концерты и экскурсии для старшего поколения, показывают любимые фильмы. Благотворительные фонды к Дню бабушек и дедушек стараются организовать сбор подарков и писем для одиноких обитателей домов престарелых, чтобы живущие там старики тоже могли почувствовать себя любимыми и нужными.

Что подарить?

Встретить старость в окружении родных и близких, которые заботятся и любят, — огромное счастье для каждого человека. Пожилые люди редко бывают требовательны к подаркам, им достаточно теплого слова и общения с детьми и внуками. Тем не менее, молодым стоит заранее позаботиться о приобретении приятной и полезной мелочи для бабули и дедули.