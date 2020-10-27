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Глафира Тарханова впечатлила поклонников естественной красотой

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Глафира Тарханова впечатлила поклонников естественной красотой

Москва, 27 октября. Актриса Глафира Тарханова впечатлила поклонников естественной красотой, снимки без макияжа девушка опубликовала в своем аккаунте Instagram.

Последнее время пользователи Сети могли наблюдать артистку в различных ярких сценических образах. Чаще всего она предпочитала фотографироваться с макияжем, но недавно поклонники были удивлены естественной красотой девушки.

Несмотря на застенчивость и скромный нрав, Тарханова ловко может перевоплощаться в провокационные образы, не стесняется актриса показывать себя и без косметики. В последнем посте в Instagram Глафира рассуждает о своей профессии, о том, как ей удается перевоплощаться в совершенно непохожих друг на друга героев. Однако по словам актрисы, новая фотосессия далась ей немного сложно, так как у нее была задача быть самой собой.

На снимках девушка позирует в тунике с кружевом нежно-персикового цвета, также на актрисе объемная коричневая рубашка. Как и было сказано, Тарханова позирует совершенно без макияжа, с распущенными волосами. Девушка иногда застенчиво улыбается в камеру, иногда удивленно смотрит в объектив. Также в фотоподборку попали и другие снимки актрисы. Которые только дополнили фотосессию.

"Глафира, вы невероятная! Вы всегда будете для меня примером. Все сделано красиво и естественно. Вы настоящая, открытая и женственная. Дорогая Глафира, ты как всегда очаровательна!" — восторженно восклицали в комментариях фанаты актрисы.

Ранее Глафира Тарханова удивила подписчиков новым образом. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых предстала перед поклонниками с седыми волосами.

Источник: Инстаграм - Глафира Тарханова
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