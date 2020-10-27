Россия и Корея договорились о дальнейшем экономическом сотрудничестве

Москва, 27 октября. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики и финансов Кореи Хон Нам Ги. Мероприятие состоялось в рамках организационного комитета Года взаимных обменов между РФ и Кореей. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства ДФО.

Во время конференции Трутнев отметил, что странам удалось построить прочный фундамент сотрудничества, которое охватывает совершенно все сферы жизни. При этом особое значение играет возобновление регулярного авиасообщения между РФ и Кореей.

«Сегодня Республика Корея один из важнейших экономических партнеров России. Создана обширная договорно-правовая база из более чем 60 соглашений, которая продолжает укрепляться и охватывает практически все сферы двусторонних отношений», — сказал Трутнев и отметил, что в прошлом году объем российско-корейского торгового оборота приблизился к 25 млрд долларов.

Со своей стороны Хон Нам Ги сообщил, что правительство Кореи планирует отправить в Москву спецпосланника. Это позволит двум странам решать различные ключевые задачи, в том числе в сфере здравоохранения. Также на встрече обсуждалось сотрудничество двух стран в рамках концепции «Девяти мостов».

«Мероприятия в рамках концепции «Девяти мостов», которые предложила корейская сторона, и тридцать имиджевых проектов Года, из которых 28 уже находятся в работе, позволят сделать крупные мероприятия особо значительными и открытыми для широкой публики», — прокомментировал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой.

Во время встречи дипломатами было отмечено, что в рамках российско-корейского сотрудничества продолжается работа по созданию совместного инвестиционного фонда, по содействию в доставке газа через Арктику и возведению индустриального комплекса в Приморском крае.