Иммунолог рассказал, что повышает устойчивость к коронавирусу

Возможной причиной неуязвимости некоторых людей к коронавирусу даже при многократном контакте с ним может быть наличие перекрестного иммунитета, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в комментарии ФАН.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее сообщил, что некоторые люди устойчивы к коронавирусу. Они не заболевают даже при многократном контакте с больными, которые являются вирусовыделителями.

Тотолян отметил, что сформулировать причину такой устойчивости пока не удается. Но этот феномен нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты.

Болибок рассказал, что в его практике встречались такие случаи устойчивости к COVID-19. Точного объяснения, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, пока нет.

"Попадаются люди, которые по совершенно необъяснимым причинам, не заражаются коронавирусом. Мне такие люди тоже попадались – в одной семье абсолютно все болеют, а один человек не болеет. Объяснить это мы пока никак не можем", — заявил врач.

Иммунолог предположил, что причиной устойчивости может быть перекрестный иммунитет, полученный после коронавирусов других типов.

"Есть предположение, что возможной причиной может быть перекрестный иммунитет. Если у человека был контакт с коронавирусами от других животных — коронавирусом болеют кошки, собаки, птицы, курицы, например, на птицефабриках, то в таком случае может появляться перекрестный иммунитет с коронавирусами других животных", — объяснил врач.

Болибок отметил, что в таком случае у людей нет антител к SARS-CoV-2, поэтому обнаружить перекрестный иммунитет по анализам не удается.

"Мы тестируем к нынешнему SARS-CoV-2, и к нему у них антител нет. ПЦР тоже к коронавирусу не выявляется. Они находятся в очаге, вся семья болеет, а они не болеют", — заключил специалист.

Напомним, во вторник Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Обязательный масочный режим в России начнет действовать 28 октября.

Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал оправданным решение главного санитарного врача России Анны Поповой. Вирусолог назвал две причины носить маску.