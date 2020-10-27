Театральный режиссер Роман Виктюк заболел COVID-19

Москва, 27 октября. Врачи нашли у театрального российского и советского режиссера Романа Виктюка коронавирус. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах столицы.

Народного артиста России перевели в реанимацию ГКБ имени Бахрушиных в Москве. Уточняется, что сначала его доставили в отделение второй терапии, но после перевели в реанимацию.

Данную информацию официально подтвердила помощник режиссера — Людмила Исакович. По ее словам, Виктюк находится в удовлетворительном состоянии.