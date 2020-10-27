Американист указал на зачатки гражданской войны перед выборами в США

Внутриполитическая жизнь США все больше накаляется в преддверии президентских выборов, и все это — на фоне массовых беспорядков в Филадельфии (штат Пенсильвания). Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что раскол улицы и политического истеблишмента в Штатах являются, ни много ни мало, зачатками новой гражданской войны. Подробнее об этом — в материале ФАН.

Погромы в Филадельфии

Уличные беспорядки и погромы в крупнейшем городе штата Пенсильвания, Филадельфии, начались после того, как местные полицейские застрелили Уолтера Уоллеса-младшего — 27-летнего чернокожего мужчину, который, по данным властей, был вооружен. Начались акции протеста, которые весьма быстро переросли в беспорядки.

По данным полиции Филадельфии, в результате массовых беспорядков были ранены 30 офицеров — в них кидали камни и кирпичи. По данным WCAU-TV, 56-летнюю женщину — офицера полиции сбил пикап. Ее госпитализировали с переломом. Не обошлось в протестах без поджога полицейского авто.

"Несколько предприятий были разграблены. Около 10 человек арестованы: в основном, по обвинению в мародерстве", — передает USA Today.

Предтеча гражданской войны

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что погромы в Филадельфии стоит рассматривать в гораздо более масштабном контексте. По мнению эксперта, происходящее в Штатах говорит о зачаточных признаках гражданской войны.

"То, что мы видим: протесты в Пенсильвании и атака на силовые структуры — это предтеча гражданской войны. Уже более чем достаточно моментов, чтобы это все воспламенить. Только в этом контексте мы будем все это воспринимать и не будем забывать, что все, что происходит до выборов, — это еще цветочки. Ягодки будут после выборов, когда одна из сторон, которая проиграет, не признает свой проигрыш. Начнется чехарда <…> Но по беспорядкам: это предтеча гражданской войны. Абсолютно все компоненты этой бомбы собраны: раскол улицы и раскол политического истеблишмента", — сказал Рафаэль Ордуханян в беседе с ФАН.

Признаки чехарды, собственно, уже налицо: в Луисвилле (штат Кентукки) бывшего сотрудника почты обвинили в выбросе десятков открепительных талонов — их нашли в мусорном контейнере. Открепительный талон нужен для заочного голосования по почте. Вне зависимости от штата, принять участие в выборах таким образом могут военные США и американцы, которые временно находятся в другом населенном пункте. Как передает AP News, за выброс открепительных талонов бывшему сотруднику почты грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов в случае, если его признают виновным.

Трамп укрепляет позиции?

На фоне происходящего в Штатах в последние дни Сенат США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда.

"Трамп себя укрепил: Верховный суд наконец утвердил судью Кони Баррет", — сказал Рафаэль Ордуханян.

Эксперты ранее неоднократно отмечали, что это назначение крайне важно для Дональда Трампа. Для него Барретт в каком-то смысле — "спасательный круг", так как в случае проигрыша на выборах Трамп сможет подать апелляцию и потребовать пересмотра голосования как в целом, так и в отдельных штатах.

Естественно, что новости о должности Эми Кони Барретт не прошли мимо внимания демократов. Джо Байден раскритиковал это назначение. Причина вполне очевидна: в противовес риторике демократов Барретт является человеком консервативных взглядов, известна приверженностью традиционным ценностям, а также выступает против абортов. Как пишет BBC, ее назначение в Верховный суд, "вероятно, сделает далеко идущие решения судебного органа более консервативными".

Вдовесок к этому под медийную атаку попал зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер. Его подвергли критике за предписываемое ему предположение, что "афроамериканцы недостаточно заинтересованы в собственном успехе". Причиной стало высказывание Кушнера об афроамериканском комьюнити в США.

"Политика президента Трампа — это политика, которая может помочь людям избавиться от проблем, на которые они жалуются, но он не может желать им успеха больше, чем они хотят", — заявил он.

Впрочем, в СМИ это подали "немного иначе". Например, материал Vanity Fair вышел с заголовком, согласно которому зять Трампа обвинил чернокожих людей в том, что они "ленивы и без амбиций".

Американист Рафаэль Ордуханян отметил, что все заявления политиков, имеющих отношение к электоральной гонке, сейчас будут муссироваться все больше. Обращать на это внимания он не рекомендует.