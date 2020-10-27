Астролог определила будущее сына Подольской и Преснякова

Москва, 27 октября. Астролог Алена Никольская рассказала о том, какая судьба может ждать Ивана, сына певицы Натальи Подольской и музыканта Владимира Преснякова. Эксперт оценила будущее ребенка и пришла к выводу, что наследник звездной пары добьется больших успехов. Об этом сообщает Пятый канал.

Рождение сына знаменитостей произошло в достаточно интересный с точки зрения астрологии день. Мальчик появился на свет 22 октября 2020 года, на стыке двух знаков зодиака, Скорпиона и Весов. Однако при оценке судьбы новорожденного стоит обратить внимание и на большое количество двоек в дате рождения. По словам Никольской, это говорит о том, что в будущем Иван будет искать компромиссы в созидательных целях.

"Если Ваня будет достаточно твердым, целеустремленным, настойчивым, то добьется очень больших успехов", – объяснила астролог.

Кроме того, мальчику очень повезло с родителями. В астрологическом плане отец представляет собой Овна, в знаке которого Солнце и Луна. В то же время у матери в знаке зодиака Луна и Венера. Благодаря этому мальчик будет успешно развиваться и получать достаточное количество жизненной энергии.

Вполне возможно, что в будущем Иван станет спортсменом, так как он испытывает постоянную потребность в движении. Однако при этом ему необходимо следит за здоровьем, и в особенности это касается позвоночника.

Стоит сказать, что в последнее время много представителей российского шоу-бизнеса либо стали родителями, либо находятся "в положении". Как сообщалось ранее, недавно Ксения Бородина неоднозначно ответила на слухи о третьей беременности.