Адвокат Жорин рассказал о состоянии госпитализированного Петросяна

Москва, 27 октября. Государственный защитник Сергей Жорин прокомментировал слухи о здоровье популярного юмориста и шоумена Евгения Петросяна.

Юрист успокоил взволнованную общественность, рассказав, что популярный артист решил перестраховаться и, учитывая возраст, принял решение о госпитализации, сообщает "Пятый канал".

"Все не так плохо, как об этом пишут. Действительно, есть подозрения на коронавирус. Диагноз пока не поставлен", — поделился Жорин.

Адвокат подчеркнул, что у Петросяна нет температуры и явных признаков COVID-19, наблюдается лишь небольшая слабость, а в целом самочувствие хорошее. Сам сатирик прокомментировал слухи о заболевании коронавирусом в свойственной ему манере.

"Не дождетесь!", — заявил Петросян.

Сергей Жорин заверил поклонников и журналистов, что Евгений Петросян чувствует себя хорошо, и от имени юмориста поблагодарил всех за проявленное беспокойство.