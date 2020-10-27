Пушков раскрыл смысл звонка Помпео Лукашенко

Москва, 27 октября. Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал телефонную беседу между госсекретарем США Майклом Помпео и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Эксперт считает, что Вашингтон пытался "прощупать" главу государства. Об этом сообщает МК.RU.

По мнению Алексея Пушкова, Майк Помпео не собирался общением с Лукашенко "легитимировать" президента Белоруссии в глазах западной общественности. Общение между американским чиновником и главой Белоруссии началось сугубо из-за того, что белорусская оппозиция не добилась поставленных целей — ультиматум Тихановской провалился, и Лукашенко сохранил занимаемый ранее пост.

После этого Вашингтон относится к Лукашенко, скорее, как к "исполняющему обязанности президента". По словам Пушкова, американец просто попытался "прощупать" президента, пытаясь вернуть его к политике "многовекторности".

"Реалии мировой политики не укладываются в рамки схемы "легитимен-нелегитимен", — объяснил российский политик.

Во время беседы Помпео заявил, что привержен идее суверенитета и независимости Минска, однако крайне сомнительно, что Вашингтон действительно откажется от попыток вмешаться в белорусскую политику. Об этом ранее говорил Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, напомнивший Лукашенко об истории.