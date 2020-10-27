Телеведущая Елена Летучая задрала ногу в полупрозрачном платье

Москва, 27 октября. Известная российская телеведущая и блогер Елена Летучая опубликовала в своем Instagram несколько притягательных снимков в прозрачном платье красного света. При этом женщина продемонстрировала удивительные возможности своего тела.

На данный момент Летучей уже 41 год, однако она продолжает привлекать внимание общественности своей красотой. Недавно женщина опубликовала несколько снимков в социальных сетях, на которых она позирует в пустыне.

Подписчики телеведущей уже окрестили фотографию Летучей «Волочкова в панике». Дело в том, что популярная балерина привыкла демонстрировать подписчикам свою возможность садиться на шпагат в самых неожиданных позах и местах. Теперь и Елена решила привлечь к себе внимание, очень высоко подняв стройную ногу на заре в пустыне.

Облаченная в полупрозрачное красное платье Летучая стояла, погрузив одну ногу в песок, и смотрела в даль. Цвет помады знаменитость подобрала к цвету одеяния, а ее светлые волосы были собраны в пучок на затылке.

Достаточно быстро публикация набрала почти 12 тысяч лайков и множество комментариев. Большинству подписчиков фотографии пришлись по вкусу, однако нашлись и те, кто не оценил художественный замысел Летучей и Фотографа.

"Женщине не идет так задирать ногу", — заметил один из комментаторов.

Однако вряд ли Летучая примет во внимание этот совет. Она достаточно часто публикует откровенные фото, не задумываясь о том, что по этому поводу скажут в комментариях. Как сообщалось ранее, недавно женщина в бикини восхитила подписчиков своим идеальным прессом.