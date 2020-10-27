Ирина Шейк показала свои ягодицы во время прогулки с дочерью

Нью-Йорк, 27 октября. Российская супермодель Ирина Шейк вышла на прогулку с трехлетней дочерью в неудачном наряде. Фотошпионы засняли курьезную ситуацию, в которую она попала, наклонившись к коляске.

Тонкому чувству стиля Ирины Шейк может позавидовать любая знаменитость. Российской модели удается грамотно подчеркивать свои достоинства, комбинируя модные новинки, однако на днях ее выбор наряда оказался неудачным. На прогулку с дочерью она вышла в обтягивающих трикотажных штанах с высокой талией.

34-летняя супермодель подобрала к экстравагантным брюкам укороченный шерстяной свитер синего цвета. Ирина Шейк спрятала лицо от папарацци за черными очками и защитной маской. Однако о том, что трикотажные брюки могут просвечивать, она не подумала. Наклонившись к коляске, модель позволила прохожим увидеть ее ягодицы.

В августе Ирина Шейк появилась на обложке итальянского глянцевого журнала Vogue. Для виртуальной версии летнего выпуска фэшн-издания звезда сфотографировалась без грамма косметики на лице и рассказала историю своего успеха.