Полная оплата больничных снизит риск заражения коронавирусом

Москва, 27 октября. Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова считает, что полная оплата больничных родителям снизит риск заражения коронавирусом и простудными заболеваниями в детских садах и начальных классах школ. Об этом сообщает интернет-издание "Политэксперт".

"На текущий момент сложность состоит в том, что родители из-за ухода на больничный получают неполную зарплату. Размер пособия зависит от страхового стажа работника. Если он составляет менее пяти лет, то больничный будет рассчитан в размере 60% средней зарплаты, если от пяти до восьми лет — 80%", — заявила общественница.

Из таких соображений выходит, что болеть невыгодно, так как это отразится на среднем заработке семьи. Поэтому принимается решение вести ребенка в сад с недомоганием, кашлем и соплями.

В сложной эпидситуации не приветствуется, если сотрудник появляется на работе или приводит больного ребенка в детский садик или школу. Теперь к этому относятся с опаской. При плохом самочувствии людям рекомендуется оставаться дома.

По поручению президента России Владимира Путина, которое дал по итогам заседания Госсовета, выплаты семьям пособий из-за временной нетрудоспособности должны в полном объеме, независимо от страхового стажа.

Правительство должно подготовить соответствующий документ к 1 декабря текущего года. Кроме того, необходимо определить объемы и источники финансирования данных выплат.

"Сейчас если у одного ребенка подтверждают COVID-19, то на карантин отправляют весь класс. Это больничный для родителей на две недели, так как дети до 7–8 лет не могут дома находиться без присмотра взрослых", — добавила эксперт ОНФ.

Ранее специалисты Минздрава объяснили, как действовать при заражении COVID-19.