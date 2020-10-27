Военный эксперт: России есть, что противопоставить дронам противника

Москва, 27 октября. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский не считает существенным военно-техническое превосходство армии Азербайджана и союзной ей Турции в военных действиях против Нагорного Карабаха. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в эфире пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

"Надо понимать, что воюют между собой не Армения и Азербайджан, то есть вооруженными силами. Это Вооруженные силы Азербайджана воюют против некоего ополчения в Нагорном Карабахе, которое всем необходимым набором средств, в том числе ПВО, не обладает. Поэтому, когда говорят о противостоянии технически не сопоставимых сил, надо иметь в виду, что это неверно, потому что воюют между собой не государства", — заявил Виктор Мураховский в эфире на тему "Что показали боевые действия в Нагорном Карабахе? Как изменятся современные локальные войны?".

Даже широкое использование дронов, по мнению эксперта, не является фактором, который может внести дестабилизацию в закавказский регион и изменить существующий статус-кво.

"Дроны легко сбиваются, даже такие как Harpy и Harop. Как цели для ПВО они ничем не отличаются. Поэтому меньше надо обращать внимания на информационный выхлоп, а больше смотреть на реальное поле боя. Дроны новинкой не являются, эта опасность осознается достаточно давно в армиях развитых государств. И соответствующие меры организационно-технического противодействия проводятся", — отметил Виктор Мураховский.

По словам главного редактора журнала "Арсенал отечества", несмотря на то, что у России было отставание в использовании дронов как тактических средств ведения боевых действий, сейчас отечественному ВПК удалось наверстать упущенное.