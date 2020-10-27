

Боевые действия в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжаются, несмотря на то, что стороны уже трижды объявляли о прекращении огня. На сегодняшний день можно сказать, что нагорнокарабахский конфликт зашел в тупик: Баку "завяз" в горах, а у ополчения нет сил для контрнаступления. В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой "Патриот" и ФАН, военные эксперты и аналитики подвели промежуточные итоги военных действий и оценили новую тактику ведения боя.

По мнению специалистов, техническое превосходство на стороне Баку. Свою роль в этом сыграли турецкие ударные беспилотники. Именно благодаря им азербайджанским военным удалось сломить оборону ополченцев. В первые дни конфликта наступление Азербайджана было подавлено, но несмотря на героизм армянских солдат, они оказались бессильны против летающих аппаратов. Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что применение этого вида оружия стало неожиданностью для Армении.

"Даже неискушенным в военных вопросах людям видно, что Азербайджан и Турция основательно подготовились к этому военному реваншу. Они готовились к будущей войне, а Армения — к прошлой. Использование ударных беспилотников стало неожиданностью не только для Армении, но и для России. <…> Системы С-300 и С-400 эффективны против крупных целей — самолетов и ракет, но оказались бессильны перед роем беспилотных летательных аппаратов. Они нанесли ощутимый урон обороне Нагорного Карабаха", — рассказал Затулин.

Военный эксперт Константин Сивков отметил, что изначально боевые подразделения Нагорного Карабаха чувствовали себя более уверенно и даже одержали несколько побед. Азербайджан распылил силы по трем направлениям, потом в дело включилась Турция. По словам Сивкова, Баку получил военное преимущество не только из-за поставок турецких боевых дронов — Турция оказывает Ильхаму Алиеву всестороннюю поддержку в этом конфликте: на территории Азербайджана было около 20 турецких истребителей, оставшихся там еще с учений. Впоследствии эти самолеты обеспечили прикрытие азербайджанцам. И сбивать их не было возможности, иначе турецкая сторона получила бы право на полноценное вмешательство в конфликт. Помимо прикрытия и поставки беспилотников, Турция еще обеспечила оперативное и тактическое руководство азербайджанской армией. Также Константин Сивков упомянул переброску нескольких тысяч боевиков из идлибского котла, что значительно укрепило силы и дух азербайджанских военных. Однако азербайджанцы застопорились у нагорнокарабахского города Лачин. Он служит ключом к так называемому Лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Военный аналитик Леонид Нерсисян, считает, что это в своем роде тупиковая ситуация, которая при неблагоприятном развитии может сделать конфликт региональным.

"Сейчас Азербайджан дошел до горной и лесистой местности. Я не уверен, что у них остались серьезные ресурсы, чтобы наступать в таких условиях. От Лачина их отбросили. Там, где они сейчас пытаются пройти, достаточно узкие проходы между горными хребтами. Азербайджанские военные несут там потери, а квалифицированные военные кадры не бесконечны. У Азербайджана не хватит сил вести бои в горах, а у армянской стороны их не хватит, чтобы пойти в контрнаступление, — заявил аналитик. — Не исключаю, что эта ситуация зашла в какой-то тупик. Но долго такой она оставаться не может, поскольку идет регионализация конфликта".

Нерсисян сказал, что "игра" с каждым днем становится все крупней. Уже и Иран на границах демонстрирует свою военную мощь. По мнению военного аналитика, конфликт становится региональным, и Россия просто вынуждена в него вмешаться, иначе про дружественное Закавказье можно забыть.

Константин Затулин убежден, что России сейчас надо просто усилить военное присутствие в Армении на фоне широкой вовлеченности Турции в руководство военными операциями азербайджанской армии.

"Никаких десантных операций. Россия могла бы провести просто демонстративное усиление имеющейся базы в Гюмри и выступить против блокады Армении со всех сторон. Ведь сейчас ни Грузия, ни Иран не пропускают грузы, как они говорят в зону конфликта, хотя Армения — это не зона конфликта. В Азербайджане таких проблем нет. Мы могли бы оказать давление на Грузию, чтобы открыть воздушное пространство и организовать усиление нашей базы в Гюмри. Ситуация в регионе напряженная, и мы должны продемонстрировать заинтересованность", — заявил Затулин.

По его убеждению, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда и Россия, и США, и Франция занимают единую позицию относительно данного конфликта — окончание военных действий, и этим надо пользоваться.

"Сейчас не тот случай, когда мы из вкусовых отношений не должны садиться с американцами на одну скамейку. Азербайджан открыто признает сотрудничество с Турцией. Можно делать вид, что мы это не замечаем, но это странная позиция", — сказал он.

А Грузия не в таком положении, чтобы без поддержки США противостоять России. Эксперт считает, уже очевидно: без демонстрации силы умерить азербайджанские и турецкие амбиции не удастся.