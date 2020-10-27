Адам Сэндлер снимется в экранизации «Космонавта из Богемии» от Netflix

Москва, 27 октября. Голливудский актер Адам Сэндлер подписал контракт на главную роль в новом фильме от стримингового сервиса Netflix. Картину срежиссирует создатель сериала «Чернобыль» Йохан Ренк.

Актер комедийного жанра снимется в экранизации романа «Космонавт из Богемии» Ярослава Калфара. Адаптацией сценария к фильму займется Колби Дэй. Продюсерами драматической ленты выступят Ченнинг Татум, Рид Кэролин, Питер Кирнан и Майкл Паретс. Об этом сообщило издание Deadline.

По сюжету картины, герой Сэндлера отправляется на край Галактики для сбора загадочной древней пыли. Вскоре чешский астронавт понимает, что его земная жизнь разваливается на части. Чтобы собрать все воедино, герой картины обращается к аудиопомощнику на корабле, который станет его единственным другом в одиноком путешествии.

Роль в экранизации «Космонавта из Богемии» станет для Адама Сэндлера весьма необычной, поскольку последние проекты с его участием были сняты исключительно в жанре комедии. Дата премьеры фильма и его финальное название пока не объявлены. Об этом пишет «Культуромания».