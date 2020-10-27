Военный эксперт расшифровал авиационное послание Ту-95МС у Аляски

Москва, 27 октября. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал об "острой авиационной дискуссии", развязавшейся между Россией и Соединенными Штатами. Эксперт объяснил, зачем Москва отправила стратегический ракетоносец Ту-95МС к Аляске. Об этом сообщает интернет-издание Nation News.

Ранее китайские СМИ сообщили о необычном происшествии неподалеку от американских границ. Дело в том, что самолетам ВВС США не удалось отогнать российский ракетоносец Ту-95МС от Аляски.

Этот инцидент можно рассматривать как часть "воздушного диалога", связывающего две страны. Ранее американские истребители регулярно появлялись у российских рубежей и пытались "оказывать давление" на Москву.

"Подлетают стратегические бомбардировщики, как это недавно было с Крымом, которые могут нести ядерное оружие. Они прицеливаются, изучают систему противовоздушной обороны", – объяснил ситуацию Баранец.

Кроме того, эксперт расшифровал авиационное послание, заключавшееся в недавнем визите Ту-95 МС. Специалист считает, что Кремль хотел показать конкурентам, что тоже обладает вооруженными ядерными боеголовками бомбардировщиками.

Действия США рассматриваются руководством РФ как давление и шантаж, поэтому до Вашингтона пытаются донести мысль, что "с нами шутить не надо". У Москвы также есть оружие, которое может нанести еще больший урон, чем американское.

Баранец зачастую обращает внимание не только на действия военнослужащих разных стран, но и на политическую и экономическую составляющую геополитической игры. Как сообщалось ранее, недавно эксперт раскрыл оружейные махинации США.