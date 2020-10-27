Зеленского обвинили в планомерном уничтожении страны

Киев, 27 октября. Руководитель общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов прокомментировал ситуацию, в которой на данный момент оказалась Украина. По мнению политика, Киев ведет страну по пути СССР. Об этом сообщает интернет-издание "Политнавигатор".

На данный момент действующее руководство Украины делает все, чтобы в скором времени восточноевропейское государство исчезло с карты мира. Как заметил Муратов, текущие действия президента Владимира Зеленского не поддаются логике или базовым законам демократии.

"Ни одно из обещаний "особого" президента не выполнено. Самое главное – не остановлена война в Донбассе", – объяснил специалист.

В ближайшем будущем и без того расколотую страну могут ждать лишь новые невзгоды. Муратов считает, что республика будет "раздербанена" представителями западных элит. Часть земель Незалежной они заберут за долги, оставшиеся будут приобретены на открытом рынке земли. Фактически, страна будет оккупирована, но под предлогом евроинтеграции.

Политик считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский во многом схож с первым и последним президентом СССР, Михаилом Горбачевым. Он точно также планомерно уничтожает страну и толкает ее к краю пропасти, как в свое время это делал Горбачев.

"В современных реалиях Зеленский по-горбачевски добивает Украину, которая имеет полное право на жизнь", – подвел итог Муратов.

Стоит сказать, что далеко не все специалисты видят в Горбачеве главную причину уничтожения союзного государства. Как сообщалось ранее, израильский эксперт Яков Кедми назвал причину распада СССР.