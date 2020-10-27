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Немецкий эксперт Рар рассказал, что ждет Германию от США

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Немецкий эксперт Рар рассказал, что ждет Германию от США

Москва, 27 октября. Немецкий эксперт Александр Рар прокомментировал заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля об испорченных отношениях между Берлином и Вашингтоном. Рар заметил, что США пытаются сделать из Германии "мальчика для битья", сообщает "Радио Sputnik".

Действующий президент США Дональд Трамп серьезно повлиял на отношения между Америкой и ее давним союзником  — ФРГ. По словам бывшего главы МИД Германии Зигмара Габриэля, благодаря действиям эксцентричного миллиардера на посту главы государства отношения двух стран стали самыми напряженными со времен Второй мировой войны.

По словам Рара, в этом вопросе германский министр в отставке был совершенно прав. Дело в том, что Берлин испортил отношения с Трампам еще до того, как последний начал исполнять обязанности президента США. Предыдущий президент США Барак Обама передал Меркель "должность" хранителя либеральных ценностей, и руководство Германии во время выборов выступало против Дональда Трампа. Представители Германии не верили, что Трамп станет президентом, и затем были обречены на противостояние с избранным политиком.

Немецкий эксперт Рар рассказал, что ждет Германию от США

В последствии руководство США решило "дисциплинировать" Евросоюз, и Германию, как руководителя наднационального объединения.

"В первую очередь, "мальчиком для битья", для порки выбрана Германия", — объяснил специалист.

Что же касается текущей ситуации, то в Германии надеются на победу в предстоящих американских выборах конкурента Дональда Трампа Джо Байдена. Но, как сообщалось ранее, этот кандидат в президенты США на данный момент находится в панике.

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