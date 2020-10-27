Профессор МГУ исключил новый локдаун в России из-за COVID-19

Новый локдаун в России приведет к тяжелым последствиям во многих сферах, поэтому российские власти выбрали более мягкие меры, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в комментарии ФАН.

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что избежать второго локдауна по коронавирусу можно, только если все сообща будут принимать усилия по обеспечению безопасности, а также будет вовремя оказываться медицинская помощь и проводиться профилактика.

По словам Аграновского, заявление Голиковой внушает оптимизм. Вирусолог счел излишним введение нового локдауна из-за роста случаев коронавируса в России.

"С помощью мягкого давления будут стараться обязать всех придерживаться норм. Я бы не стал делать второй локдаун, это не нужно. Надо работать, надо учиться, страна не может запереться на семь замков, так не бывает. Разнообразные потери от этого будут еще больше. То, что власти довольно мягко себя ведут, мне внушает оптимизм, так и нужно", — заявил профессор.

Кроме того, во вторник Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах скопления людей. Аграновский объяснил, почему введение масочного режима по всей России – оправданная мера. Вирусолог назвал две причины носить маску.