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Бастрыкин обсудил ход расследования убийства Александра Петрова

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Бастрыкин обсудил ход расследования убийства Александра Петрова

Москва, 27 октября. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в формате видеоконференцсвязи на тему предоставления сотрудникам СК служебного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.  

По мнению главы ведомства, решение данного вопроса является одним из приоритетных.

"Реализация социальных программ, предусмотренных законодательством РФ, положительно отражается на климате внутри коллектива и на результативности сотрудников", — отметил Бастрыкин.

Так, во многих регионах сотрудники ведомства нуждаются в улучшении жилищных условий. О ситуации доложили представители главных следственных управлений по Москве, Московской области, городу Санкт-Петербургу, Республике Крым и городу Севастополю, Красноярскому краю и других территорий. Председатель СК России указал руководству региональных подразделений провести тщательный анализ ситуации и поставил ряд конкретных задач.

Также назначены служебные проверки в отношении нескольких сотрудников, ответственных за решение вопросов жилищной сферы и в работе которых выявлены нарушения.

Помимо жилищной темы обсудили, уже ставший традиционным, вопрос о принимаемых в Следственном комитете мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, Александр Бастрыкин заслушал ход расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Ранее в распоряжении ФАН оказались кадры с места убийства чиновника.

Источник: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
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