Затулин: В Госдуме не рассматривают десантную операцию в Армении или НКР

Санкт-Петербург, 27 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в эфире Медиагруппы "Патриот" обвинения в свой адрес, которые растиражировали некоторые российские и зарубежные СМИ, что будто бы он призывает отправить российских десантников в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

"Много критик было вылито на мою голову после того, как кто-то решил передернуть мое интервью "Национальной службе новостей", где я говорил, что на фоне широкой вовлеченности Турции в конфликт — насколько нам известно, даже в руководство военными операциями, которые проходят в Карабахе, и уж во всяком случае в координацию воздушных атак и действий дронов, продажу Азербайджану той самой техники, которая наносит наибольший урон как военной силе, так и психологически наносит урон — я говорил о том, что надо усилить военное присутствие в Республике Армения. Вместо того, чтобы данное интервью добросовестно перепечатать, если не ошибаюсь, РИА Новости первое запустило фейк о том, что в Госдуме рассматривают десантную операцию в Карабахе. Никакой десантной операции в Карабахе или в Армении в Госдуме, конечно, не рассматривают. Госдума — это не то место, где планируют военные операции", — рассказал Константин Затулин в эфире на тему "Что показали боевые действия в Нагорном Карабахе? Как изменятся современные локальные войны?".

По словам депутата, в своем интервью он отвечал на вопрос, что могла бы сделать Россия для прекращения конфликта в НКР.

"На мой взгляд — и я на этом стою — Россия могла бы провести демонстративное усиление свой военной группировки в Гюмри и выступить против фактической блокады Армении со всех сторон, которая сложилась в результате того, что ни Грузия, ни Иран, не говоря об Азербайджане и Турции, не пропускают официально грузы, как они считают, в зону конфликта. При этом рассматривая зоной конфликта Армению. У Азербайджана нет никаких проблем по снабжению из Турции по мосту, и у Израиля с этим проблем нет, который продолжает поставки военной техники Азербайджану. А у России проблемы есть, потому что воздушное пространство Грузии закрыто. Я считаю, это тот случай, когда мы могли бы оказать давление на Грузию и по факту, если сочли бы это необходимым, могли усилить нашу базу в Гюмри, потому что ситуация в регионе напряженная", — считает Константин Затулин.

По его мнению, России необходимо продемонстрировать, что наша страна не только говорит, что выполнит свои обязательства перед Арменией, но и имеет возможность это осуществить.

"При всех сложных отношениях между Россией и Грузией из-за Абхазии и Южной Осетии, из-за Саакашвили Грузия сейчас не в том положении, чтобы противостоять России, США, Франции, которые, по его мнению, одобрили бы такую операцию. Ведь Грузия во всех случаях, когда возникает проблема с Россией, снимает трубку и звонит в Вашингтон, а сейчас этот звонок не даст эффекта — Вашингтон не будет оказывать давление на Грузию, чтобы она блокировала российские самолеты, если они направляются в Армению. Мы с США и Францией — в этом уникальность нынешней ситуации — выступаем с очень близких позиций по карабахскому конфликту: мы требуем прекращения огня", — пояснил депутат.

Константин Затулин подчеркивает, что своим заявлением совершенно не собирался втягивать Россию в боевые действия.

"И все филиппики в мой адрес, что я хочу отправить на смерть наших солдат, пролить российскую кровь и т.д. делают те люди, которые не хотят разобраться в ситуации — что я говорил, а что не говорил — или заведомо ангажированные. Потому что это такая линия постоянно сомневаться, а надо ли нам вообще на Кавказе за кого-то или за что-то бороться. Нам надо бороться везде — не только на Кавказе — за свои национальные интересы. У нас обязательство перед Арменией, и это подтверждено президентом РФ в первую же неделю начала этого конфликта — мы состоим в военно-политическом союзе. Не просто в культурной связи, в воспоминаниях о прошлом, есть пункт договора о коллективной безопасности, который гласит, что нападение на одного члена ОДКБ — есть нападение на всех. Это аналог 5-й статьи вашингтонского договора по НАТО. И если это произойдет, мы вынуждены будем выполнить свои обязательства", — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Константин Затулин считает, что с теми аппетитами, которые есть у Турции, любое сомнение в том, что Россия поддержит Армению, немедленно будет использовано Анкарой для нападения на нее.