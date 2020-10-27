Технологию "ремонта" дорог глиной изобрели мордовские чиновники

Своеобразный «сюрприз» для жителей села Кабаево Дубенского района Республики Мордовия подготовили сельские чиновники. Как стало известно Федеральному агентству новостей, дорогу на одной из улиц закатали глиной.

«Бабушка 90 лет в отчаянии пыталась убрать все это с дороги», — описала весь ужас собеседница ФАН.

На месте этой многострадальной дороги лет 35 назад лежал ровный асфальт. «Остатки былой роскоши» можно найти и сегодня. Время «взяло» свое, покрытия почти не осталось. Однако по заезженной улице можно было проехать в любую погоду.

По дороге каждый день на местную ферму проезжали большегрузы. Время шло, ямы росли. А местные жители просили у властей засыпать выбоины хотя бы камнями. Всю неделю грузовые машины курсировали по улице, возили глину. В душе люди надеялись и ждали, что кроме вязкой массы привезут еще какой-нибудь стройматериал. Щебня, видимо, не нашлось.

Как рассказала ФАН местная жительница Наталья Ф., вместо асфальта или, на худой конец, щебенки субботним утром 24 октября люди под своими окнами увидели дорогу из глины.

«А утром, проснувшись, мы увидели вот это», — не могла сдержать возмущения собеседница ФАН.

Как пытался оправдаться глава сельской администрации, дорогу просто хотели разровнять катком. Применяя эту же технологию, несколько лет назад «отремонтировали» две другие улицы. По ним, кстати, в дождь до сих пор не проехать.

Публикация с фотографиями появилась в соцсетях. Власти засуетились и уже начали исправлять предыдущий «ремонт».