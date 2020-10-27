Вирусолог Аграновский назвал две причины носить маску

Введение обязательного масочного режима по всей России – оправданная мера, которая позволит остановить распространение коронавируса, заявил профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в комментарии ФАН. Вирусолог назвал две причины носить маску.

Во вторник Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Обязательный масочный режим в России начнет действовать 28 октября.

Вирусолог Аграновский назвал оправданным решение главного санитарного врача России Анны Поповой. Специалист объяснил, что маска не только предотвращает распространение аэрозоля от носителя вируса, но и защищает от попадания вируса извне.

"Я считаю, что это оправданная мера. Маски эффективны, если их все носят. Маска наиболее эффективная на выходе – она защищает от других носителей, если кто-то кашлянул. В меньшей степени маска эффективна на входе, то есть она защищает человека от содержащегося в аэрозоле вируса. Но когда носят все, то шанс снижается и на входе, и на выходе, происходит сложение", — объяснил вирусолог.

Кроме того, маски и перчатки имеют и психологическое значение, обратил внимание Аграновский. При этом он назвал перчатки не столь эффективной мерой защиты, как маска.

"Маски и перчатки играют психологическую роль – дают людям, которые нервничают, чувство защищенности. А всем нам повышают внимание, напоминают, что ситуация серьезная. Мы ведем себя более осмотрительно", — подчеркнул ученый.

Вирусолог подчеркнул, что решение носить маску – это и проявление уважения к обществу, в котором находишься.

Кроме того, во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в скором времени люди откажутся от медицинских масок. По словам главы ведомства, для защиты от новой коронавирусной инфекции уже созданы вакцины, они позволят отказаться от масок.