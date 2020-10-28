Врач-невролог назвал первые признаки инсульта и дал совет, как его избежать

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. В преддверии этого дня ФАН побеседовал с ученым-неврологом, доктором медицинских наук Виктором Шахновичем, который возглавляет группу инновационной неврологии НОЦ БИОМЕД МГУ им. М. В. Ломоносова (Научно-образовательный центр прикладной медицины и пищевой безопасности Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова). Виктор Александрович назвал первые признаки надвигающегося инсульта и дал советы по профилактике этого опасного заболевания.

Сердечно-сосудистые заболевания молодеют

— Слово "инсульт" многих пугает. Какие симптомы могут подсказать человеку, что у него серьезные проблемы?

— Вы неправильно ставите вопрос. Здесь совершенно другая проблема. Количество сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране растет, но не просто растет. Самое опасное то, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют.

Почему это происходит? Перегрузки, стрессы, большие нагрузки на работе, отсутствие активного образа жизни. Но когда мы говорим про активный образ жизни, мы думаем, сходим на пару часов в спортивный зал, и этого достаточно, мы, дескать, правильно поступаем.

Это отнюдь не так. Чтобы сердце работало как мотор, чтобы по трубам шла жидкость — кровь, человек в день должен проходить не менее двух километров и выпивать не менее полутора литров воды.

Это нормы, которые нужно выполнять. Даже если вы много ходите, но при этом не пьете достаточно воды, вы автоматически делаете свои сосуды более жесткими, они теряют эластичность. Это и есть причина, из-за которой потом развиваются сердечно-сосудистая недостаточность, инсульты и инфаркты. Это первое.

Второе. Не о симптомах надо думать. Да, мы поговорим и о них. На самом деле надо думать о другом: как не допустить, чтобы эти симптомы развились. Для этого в первую очередь необходимо: нормальное артериальное давление и нормальное питание. Мало кто в нашей стране может организовать себе нормальное трехразовое питание.

Обычно происходит так: утречком где-то что-то перехватил, потом днем что-то перехватил, а потом пришел домой после работы и обильно поел. И лег спать. Вот тут-то все эти "вечерние" жиры начинают откладываться на стенках сосудов. Это провоцирует появление атеросклеротических бляшек: это отложение холестерина, жиров на стенках сосудов. А дальше — закупорка этих сосудов. Это основная проблема, которую надо устранить.

Есть хорошая русская пословица "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу".

У нас же, как правило, все происходит по-другому, и это надо менять.

Пора бежать к врачу

— Про питание и активность понятно. А при каких симптомах уже нужно всерьез опасаться инсульта и бежать к врачу?

— Теперь, как и обещал, о симптомах, которые говорят, что нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не допустить инсульта.

Первое: шум в голове, шум в ушах. Второе: какие-то мелькания и мушки перед глазами. Третье: онемение конечностей, онемение угла рта, онемение языка. Нарушение речи. Малейшие нарушения памяти. Это симптомы, которые говорят, что уже нужно бежать к врачу.

Но главное не в том, чтобы бежать к врачу, когда уже есть симптомы. Основа — в профилактике. Хватит лечить инсульт, надо профилактировать инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Сердце — это мотор, сосуды — это трубы, а головной мозг — это принимающий орган. Если сердце качает неправильно, а сосуды забиты, естественно, мозг не получает достаточное количество крови. А что такое кровь? Это кислород. Значит, мозг постоянно недополучает кислород, автоматически начинается распад мозговых клеток, что приводит к атрофии мозга, к деменции, к нарушению памяти. Все это — спутники инсульта, и в наших силах этого избежать.

Справка ФАН

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) был учрежден в 2006 году. Целью этой инициативы было призвать все страны к срочным и активным действиям в борьбе против этого заболевания.

Сегодня инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смерти и инвалидности во всем мире, в том числе в России. При этом в нашей стране смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно от инсульта умирает 6,7 миллиона человек, причем, как отмечают специалисты, около трети смертельных случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте 30–40 лет.