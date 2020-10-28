Как отдыхаем на День народного единства 2020, планы на 2021 год

Последняя сокращенная рабочая неделя в 2020 году ждет россиян в начале ноября. В среду, 4 ноября, в России отмечается достаточно молодой праздник — День народного единства, подробнее о котором читайте в материалах ФАН.
Таким образом, в первой ноябрьской неделе у граждан РФ, которые работают по пятидневному графику, будет всего четыре рабочих дня: понедельник и вторник (2 и 3 ноября), а также четверг и пятница (5 и 6 ноября). Во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на час.
Всего в 2020 году в России было 14 нерабочих праздничных дней. Напомним, последний в 2020 году день — 31 декабря — выходным не является.
Планы на 2021 год: выходной 31 декабря, каникулы в мае и ноябре
Расписание праздничных дней на 2021 год уже известно.
В следующем году в январе россияне будут отдыхать традиционную декаду — с пятницы (1 января) по воскресенье (10 января).
Кроме того, согласно утвержденному правительственному постановлению, в 2021 году в РФ будет еще шесть праздничных периодов:
- по три выходных в феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день) и июне (День России);
- дважды по три выходных в мае (День Весны и Труда, а также День Победы);
- четыре выходных дня в ноябре (День народного единства).
То есть фактически в мае (взяв отгулы между праздниками) и ноябре граждане смогут устроить себе небольшие дополнительные каникулы. Кроме того, благодаря переносам, 31 декабря 2021 года объявлен выходным днем.
Таким образом, в 2021 году выходными будут следующие дни:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.