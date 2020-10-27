Киану Ривз расстался с волосами

Берлин, 27 октября. Фотошпионы «поймали» голливудского актера Киану Ривза по дороге на съемки фантастического боевика «Матрица-4». Звезду в кадре с трудом можно узнать.

Киану Ривз лишился своей фирменной прически, побрившись почти «под ноль». Папарацци запечатлели актера, когда он выходил из машины возлюбленной — художницы Александры Грант.

В СМИ отмечают, что звезда Голливуда стал выглядеть заметно старше из-за седины на голове и новой стрижки. О причинах кардинальной смены имиджа остается лишь догадываться. Судя по тому, что актер занят на съемках «Матрицы-4», смена образа понадобилась для сюжетной линии нового фильма.

В четвертой части «Матрицы» Нео предстоит вернуться в реальную действительность. Премьера продолжения фантастической франшизы запланирована на весну 2021 года.