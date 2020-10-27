Власти Алтайского края приостановили плановую госпитализацию из-за COVID-19

Барнаул, 27 октября. Плановая госпитализация приостановлена в региональные больницы Алтайского края.

Соответствующее распоряжение подписал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Временная отмена плановой госпитализации связана с ситуацией с коронавирусом. Исключение составят лишь пациенты, обратившиеся за экстренной помощью, а также осмотры при трудоустройстве и плановые осмотры детей. Кроме того, сохраняется срочная амбулаторная помощь, без которой у человека может ухудшиться состояние.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края отметили, что частные клиники будут работать в обычном режиме, нововведения касаются лишь государственных больниц и поликлиник.