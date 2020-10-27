Чемпион мира по гиревому спорту раскрыл ФАН, каким трудом достается победа

Санкт-Петербург, 27 октября. Заслуженный мастер спорта России по гиревому спорту, девятикратный чемпион мира Александр Хвостов в течение нескольких недель тренировался в крымской Алуште, а по приезде в Санкт-Петербург, где пройдет очередной чемпионат мира, дал интервью корреспонденту ФАН.

Месяц назад 38-летний гиревик занял первое место в чемпионате России, побив собственные рекорды в категории 68 кг. Они до сих пор являются рекордами мира. Это сумма двоеборья и упражнение "рывок".

"Для меня это была самая важная победа из всех, потому что далась непросто — последние три года чемпионат России выиграть не получалось, — говорит Александр. — Первую победу я одержал в 2006-м на Кубке России, в чемпионате России — в 2007 году, в чемпионате мира — в 2008 и так далее. Каждый год была ступень. Но с 2017 по 2019 годы я становился вторым, третьим и даже четвертым".

Сегодня Александр вернулся на пьедестал. После долгожданной победы, он провел две недели на спортивной базе «Крымский» в Алуште, где часто останавливается их сборная. Активно тренируется, однако по поводу предстоящего мирового чемпионата сильно не нервничает. Говорит, волновался первые годы, накануне соревнований не мог заснуть, со временем это прошло.

Три года назад он женился. Виктория — спортсменка, работает фитнес-тренером. Спортивная карьера в гиревом спорте для Хвостова началась в армии, когда собирали команду для участия в чемпионате части.

"Я тогда поднял гирю восемь раз, и меня взяли в команду. На соревнованиях занял второе или третье место — не помню уже. Упражнение "толчок", вес — 24 кг каждая гиря", — вспоминает он.

Сейчас Александр поднимает толчком по 32 кг 142 раза в течение 10 минут. У него немало учеников, есть иностранцы, с которыми он занимается онлайн. Из знаменитых преемников — 32-летний Михаил Квашнин из Свердловской области. Он является восьмикратным чемпионом России и семикратным чемпионом мира. Работают они с 2007 года. В чемпионате мира будут участвовать вместе, но не пересекутся — разные весовые категории.

Александр Хвостов настроен на победу. Став десятикратным чемпионом мира в своем весе, он планирует поставить точку в карьере спортсмена и посвятить все время работе тренера.