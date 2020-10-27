Президент ФИФА Инфантино заболел коронавирусом

Цюрих, 27 октября. Коронавирус нового типа был диагностирован у главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Информация об этом появилась в пресс-службе ФИФА.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино находится дома на самоизоляции после диагностированного коронавируса. Сообщается, что болезнь протекает в легкой форме с незначительными симптомами.

На карантине глава ФИФА пробудет не меньше десяти дней. Все люди, с которыми контактировали с Инфантино уже проинформированы и должны будут принять соответствующие меры.