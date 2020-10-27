Военный эксперт рассказал, что поможет Армении выстоять в Карабахе

Санкт-Петербург, 27 октября. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили конфликт Армении и Азербайджана. Военный аналитик Леонид Нерсисян рассказал, насколько целесообразно противоборствующим сторонам использовать ударные беспилотники.

"Сухопутная противовоздушная оборона не может противостоять врагу, который имеет большое количество качественных ударных дронов. Даже если бы у Армении было вместо каждого уничтоженного ЗРК "Оса" по современному "Панцирю", то при определенном количестве нападающих дронов эти средства обороны тоже можно было бы подавить", — заявил Леонид Нерсисян.

Военный аналитик объяснил, какие действия необходимо предпринять Армении в данной ситуации.

"Сейчас помимо обороны нужно делать акцент на собственные ударные средства. Необходимо выявить и уничтожить командные пункты противника как можно быстрее. Командные пункты не могут быть далеко. Bayraktar не управляется через спутниковый канал, он управляется с наземной станции, это значит, что она не может быть дальше, чем 200-250 километров от места боевых действий", — сообщил специалист.

По мнению Леонида Нерсисяна, чтобы выиграть противостояние, Армении нужно нацеливаться на командные узлы связи и прочие управляющие элементы инфраструктуры противника.