Прощание с депутатом Петровым проходит в Спасо-Преображенском соборе

Выборг, 27 октября. Церемония прощания с Александром Петровым проходит на главной площади Выборга в Спасо-Преображенском соборе, передает корреспондент ФАН.

Она началась раньше заявленного времени — 17.00 по московскому времени. Уже в 16.00 появились первые люди с букетами цветом. Прежде чем попасть в храм, каждый проходил через рамку металлоискателя. Это было сделано в целях соблюдения мер безопасности.

По просьбе родственников, представителей СМИ внутрь собора не пустили. Церемония прощания продлится до 21.00 часов вечера. Но уже завтра в 09.00 утра она продолжится, после чего епископ выборгский и приозерский Игнатий проведет литургию и процесс отпевания Александра Петрова.