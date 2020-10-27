Риэлтор раскрыл стоимость московской квартиры певицы Овсиенко

Москва, 27 октября. Риэлтор раскрыл стоимость московской квартиры певицы Татьяны Овсиенко на Ленинском проспекте, которую она решила завещать детям и внуку. Об этом сообщает интернет-издание Телепрограмма.
Решение о будущем хозяине элитной недвижимости артистка приняла давно, как говорит сама Татьяна, "в жизни всякое бывает".
"Сегодня живем, а завтра — как Бог даст. У меня есть крестник, который мне как сын, я его так и называю и сын Игорешечка", — говорит певица.
При этом в завещании ничего не сказано про гражданского мужа Овсиенко – Александре Меркулове. Соседи артистки к мужчине не прониклись особым доверием и полагали, что он хочет завладеть квартирой певицы, советовали Татьяне, чтобы та не теряла бдительности. К тому же повод так полагать имеется.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Татьяны Овсиенко возникли проблемы с алкоголем на фоне конфликта с супругом Александром Меркуловым, которого она долго ждала из тюрьмы.
Квартира певицы площадью 200 квадратных метров располагается в одном из элитных районов столицы и может обойтись своему покупателю в целое состояние. Ранее она рассказывала, что квартира состоит из трех смежных помещений, которые она выкупила у своих соседей.
"Квартиры на Ленинском проспекте стоят по-разному. Цены на квартиры площадью в 200 квадратов будут стремиться к 100 миллионам. Такие квартиры идут уже с отделкой. Стоимость квартир, расположенных ближе к области опустится до 65 – 75 миллионов. Многое зависит от состояния дома и самой квартиры", — пояснил риэлтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.