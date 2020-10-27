Засекреченные отсеки Су-57 спровоцировали появление слухов

Москва, 27 октября. Индийское издание EurAsian Times опубликовало материал, посвященный российскому Су-57 и загадочному механизму запуска ракет этого истребителя. По мнению автора статьи, российские специалисты могли освоить американский механизм трапеции. Об этом пишет "ПолитРоссия".

Весной этого года в Интернете появилось видео, на котором инновационный российский истребитель запускает ракету класса "воздух-воздух". Это видео сразу же вызвало множество вопросов.

Комментаторы выдвинули две версии произошедшего. Согласно первой, снаряд был запущен из внутреннего отсека. Однако некоторые предполагают, что во время стрельбы использовалась внешняя подвеска.

В пользу первой версии говорит тот факт, что Су-57 создавался с учетом использования внутренних отсеков для переноса боеприпасов. Дело в том, что скрывающий боезапас в корпусе истребитель сложнее обнаружить радарам противника.

"Су-57 имеет четыре оружейных отсека, однако они слишком малы, чтобы в них были размещены ракеты Р-74", — заметил автор материала.

Известно, что российские разработчики создавали уменьшенный вариант ракеты "воздух-воздух", которая бы могла поместиться в корпусе истребителя. Интересен также и способ выброса снаряда из внутреннего пространства самолета. Ранее представители США заявляли, что отечественные разработчики скопировали механизм трапеции, используемый в самолетах F-22 и F-35.

Но при этом американские аналоги для запуска снаряда должны некоторое время лететь с открытым отсеком, но никто не видел открытия оружейного отсека Cу-57 во время демонстрационных полетов или стрельб. Засекреченность этой части F-35 провоцирует появление слухов, касающихся устройства самолета.

На данный момент инновационный истребитель стремятся оснастить самым передовым и опасным оружием. Как сообщалось ранее, Sohu заявило, что смертельное сочетание нового оружия на Су-57 напряжет США.