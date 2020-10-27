Каждый из нас хочет, чтобы у него была хорошая работа, которая приносит стабильный и высокий заработок. Но в связи со сложившимися обстоятельствами в мире никто не застрахован от неприятных сюрпризов. Да, порой даже задержка зарплаты или один неприятный человек в коллективе вынуждают покинуть привычное место и начать поиски новой работы. Но как же быть с заслуженным отпуском, который вы так и не отгуляли. Оказывается, существует компенсация отпуска при увольнении. Мы решили подробно все разузнать и обратиться к кандидату юридических наук, доценту Марианне Филипповой.

Что это такое

В беседе с ФАН специалист рассказала, что каждый работодатель обязан возместить работнику «стоимость» неиспользованного отпуска, выплатив специальную компенсацию. Причем стоит отметить, что выплаты не взяты с потолка — они предусмотрены нормами трудового права.

«Интересно, что правила расчета такой компенсации были утверждены Народным комиссариатом труда СССР в 1930 году и с тех пор сохраняют свое действие! Конечно же, с учетом изменений, внесенных в них сообразно требованиям времени, — к слову сказать, последние правки в этот документ-долгожитель были сделаны в апреле 2010 года».

По словам Филипповой, размер компенсации зависит в первую очередь от срока работы в компании. За «нулевой километр» принимается дата трудоустройства, а дальше при расчете стоит ориентироваться на знаковые числа проработанных месяцев — они и станут главными ориентирами. Самым коротким временным отрезком считается трудовой период до 5,5 месяца. Если сотрудник уволился до истечения этого срока, то компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени.

По такой же схеме рассчитывается размер компенсации на следующем «отрезке трудового пути» от 5,5 до 11 месяцев. Однако существуют и исключения.

«Если увольнение во временном промежутке от 5,5 до 11 месяцев с момента начала работы происходит по причинам, которые закон признает особо значимыми, то и компенсация выплачивается полностью. К таким причинам, например, относятся: ликвидация организации, сокращение штата работников, призыв на военную службу. В этом случае выплачивается полная компенсация в размере средней зарплаты за срок отпуска».

Эксперт обратила внимание, что очень часто работодателям рекомендуют придерживаться этих правил при увольнении сотрудников по особым обстоятельствам. По ее словам, решения судов высшей инстанции свидетельствуют о необходимости учитывать в таких случаях при исчислении компенсации рабочий год, а не тот временной промежуток, во время которого сотрудник числился в компании.

Расчет компенсации за отпуск в 2020 году

Для расчета компенсации работодатель должен посчитать и дни неиспользованного отпуска — с учетом того, что сотрудники иногда могут брать заслуженный отдых частями. Такие действия совершенно не нарушают российских законов, но существует важный аспект: одна из этих частей не должна быть менее 14 дней. Поэтому задача работодателя при увольнении работника — посчитать, сколько дней отпуска работник не успел «отгулять».

«Интересно, что за каждый отработанный месяц работнику полагается 2,33 дня отпуска — такие правила установил Роструд. При этом не полностью отработанные месяцы идут в расчет, если количество отработанных дней превышает 15 — тогда неполный месяц округляется до полного. И наоборот, если количество отработанных в месяце дней менее 15, то такой месяц при подсчете компенсации не учитывается».

Для простоты понимания эксперт привела наглядный пример. Допустим, работник устроился на работу в организацию 1 июня 2020 года, а уволиться хочет 26 октября. Период, за который рассчитывается количество причитающихся ему дней отпуска, составляет: 3 месяца плюс 26 дней (округляем до 1 месяца). На выходе получаем ровно 4 месяца. Поэтому рассчитать количество дней отпуска, за которые рассчитывается компенсация, можно по этой схеме: 4 х 2,33 = 9,32.

Некоторые нюансы

Очень часто люди задаются вопросом, можно ли округлить число дней до целого значения. Как нам рассказала специалист, закон такую возможность не предусматривает, однако в трудовом праве не запрещено все, что направлено на улучшение условий самого работника. Так что правила об округлении могут быть установлены самой организацией. Главным условием является то, что это округление увеличит число дней в пользу сотрудника.

В примере, который был приведен ранее, значение вполне может быть увеличено до 10 дней, если компания может допустить подобную арифметику.

«Далее дело за малым — вычесть из положенного количества дней отпуска те, что уже использованы, если они есть, и получим искомое значение. Ну а дальше размер среднего дневного заработка работника умножается на количество дней неиспользованного отпуска — полученное значение и составляет сумму компенсации».

А как же обстоят дела с НДФЛ и компенсацией за отпуск?

Эксперт пояснила, что денежная компенсация за неотгуленный отпуск при увольнении облагается налогом на доходы физических лиц, а также всеми видами обязательных страховых взносов. К слову, если увольняющийся сотрудник на постоянной основе платит алименты, то их удержат не только с зарплаты, но и с положенных выплат за неиспользованный отдых.