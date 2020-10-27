Водители такси в России могут стать туристическими гидами

Москва, 27 октября. Такси в России предложили сделать туристическими. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

ООП обратилось к главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» несколько новых пунктов. Один из них предусматривает создание специального курса по обучению водителей такси истории города или региона, чтобы проводить экскурсии для пассажиров.

Еще одним предложенным нововведением оказалась установка точек вызова такси в местах, пользующихся спросом у туристов, передают «Известия». В организации объяснили, что проект в первую очередь должен затронуть достопримечательности, расположенные на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Отечественный туризм тем временем пользуется все большим спросом благодаря программе кешбэка, сообщает «Ридус». Так, выросли продажи путевок для отдыха в российских санаториях.