Ломбардам предлагают публично торговать невыкупленными вещами

В России может появиться единая площадка реализации залогов на открытых торгах. Такое предложение возникло, когда выяснилось, что ломбарды оценивают одни и те же залоги по-разному, а около 40% закладываемых вещей не выкупаются и в последующем реализуются. В среду, 28 октября, Совфед совместно с Центробанком, Минфином, Федеральной пробирной палатой и представителями ломбардов обсудят, как при реализации такого механизма учесть интересы всех сторон. ФАН разбирался, как единый ресурс может помочь гражданам, и почему не все ломбарды поддерживают эту инициативу.

Как устроена работа ломбардов

Ломбард — это организация, выдающая займы под залог вещей. Например, вам нужны деньги, а банки отказывают, потому что вы официально не работаете и не можете подтвердить свой доход. В таком случае вы можете принести в ломбард золотое украшение. Вам выдадут заем, а украшение заберут в залог. Чтобы вернуть обратно ювелирное изделие обратно, нужно отдать деньги с учетом процентов. Ломбарды не интересуются доходами клиента или его кредитной историей, так как ничем не рискуют. Если человек не вернет долг, то сданную вещь продадут.

Согласно действующему российскому законодательству, работу легальных ломбардов контролирует Центробанк. Он ведет государственный реестр компаний, которые имеют право заниматься такой деятельностью. Для ломбардов также предъявляют требования. Так, в названии обязательно должно быть слово «ломбард». Кроме того, ломбард занимается исключительно предоставлением займов, хранением вещей, оказанием консультационных услуг. Работники не могут пользоваться заложенными людьми вещами, — они должны храниться в помещениях, где будут защищены от повреждений и хищения. Ломбарды также обязаны сдавать отчеты о своей деятельности в Банк России, а заложенное имущество страховать за свой счет.

Кстати, процентная ставка по займу строго ограничена: ее нельзя поднимать выше значения, которое Банк РФ публикует каждый квартал. Штрафовать за просрочку, а также включать в сумму долга дополнительные платежи и комиссии нельзя.

Отметим, 12 октября этого года вступили в силу изменения, согласно которым сумма предоставленного ломбардом займа не может превышать оценку заложенной вещи. Также устанавливается, что ломбард может реализовать невостребованную вещь дороже 300 тыс. рублей (ранее 30 тыс. рублей) только путем продажи с открытых торгов, если на данный предмет обращено взыскание. В иных случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением ломбарда.

Помимо этого, теперь ломбарды не вправе привлекать деньги граждан и индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств акционеров ломбарда. Изменилось время работы ломбардов: оно увеличилось на три часа — с 8:00 до 23:00 (ранее было с 8:00 до 20:00).

Рынок ломбардов в России уже сформирован, считает глава совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Он объяснил ФАН, что Центральный банк стал основным регулятором рынка с 2014 года, а те ломбарды, которые принимают в залог ювелирные изделия, также поднадзорны Федеральной пробирной палате. При этом ювелирные займы оказывают около 90% ломбардов, 7% — это автоломбарды, еще 3% принимают электронику, шубы и другие люксовые изделия.

По оценке Лазутина, у ломбарда, при котором нет скупки, до 40% залогов остаются невостребованными. Изделия сегодня реализуют либо в розницу в самом ломбарде, либо через такие интернет-площадки, как «Авито» и «Юла». Если изделие не имеет товарного вида, то, как правило, его реализуют через аукционы, предлагая оптовым специализированным компаниям определенный объем таких изделий. Затем эта компания через аффинажный завод чистит золото, и дальше оно идет либо в инвестиционное золото, либо попадает на ювелирное производство.

Для чего нужна единая площадка реализации залогов

По закону все залоговые вещи стоимостью более 300 тыс. рублей должны реализовываться через процедуру торгов. Если эти предметы проданы дороже, чем та сумма, которую человек должен ломбарду, то эта часть возвращается гражданам, рассказал ФАН зампред комитета Совета Федерации по экономполитике Иван Абрамов. Он сообщил, что оценка одних и тех же залогов в разных ломбардах может различаться в несколько раз. Для того чтобы исправить ситуацию, было предложено создать единую площадку реализации залогов на открытых торгах при ЦБ или независимую.

«Мы видим правоприменительную практику этого закона и, к сожалению, практически не наблюдаем строгого и четкого соблюдения закона. Торги проходят на небольших площадках, которые вызывают массу вопросов, поэтому и появилась идея это все систематизировать на едином ресурсе, — сказал он. — Мы должны учесть интересы всех: и граждан, и владельцев. Будем в среду, 28 октября вместе с экспертами, представителями профильных ведомств искать золотую середину, обсуждать, как можно создать подобную площадку, где информация будет аккумулироваться и размещаться, потому что процедура торгов должна быть прозрачная».

Он сообщил, что в мероприятии примут участие Центробанк, Минфин, Федеральная пробирная палата, Гильдия ювелиров России, Национальное объединение ломбардов, НКО «Лига ломбардов, а также экспертное сообщество.

По мнению Лазутина, создание единой площадки реализации залогов может привести к тому, что многие ломбарды будут искать серые схемы или просто переквалифицироваться, чтобы выйти из-под надзора ЦБ. Он убежден, что такая монопольная обязательная платформа не будет позволять ломбардам получать адекватную цену.

«С точки зрения ликвидности для ломбардов сложно. Сейчас они получают денежные средства в день отгрузки невостребованных вещей, которые потом будут выдавать в виде займов. Но если будет какая-то площадка, то, скорее всего, ломбарды будут получать денежные средства после того, как пройдет диагностика или аффинаж, что повлечет затягивание и споры, — сказал эксперт. — Мы видим очень много проблем, и считаем, что эта инициатива будет подрывать экономику участников рынка. Для потребителей тоже ничего хорошего нет, так как это может сказаться на сумме оценки, которую будет предлагать клиентам в качестве займа».

Собеседник ФАН также сообщил, что Национальное объединение ломбардов, Объединение ломбардов Тюменской области, Объединение Крымских ломбардов, Региональная ассоциация ломбардов и Первый межрегиональный союз ломбардов направили в Банк России официальное обращение. Объединения попросили регулятор разъяснить соответствующий механизм и высказали мнение, что подобные площадки могут привести к сокращению участников рынка ломбардов в стране.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что создание единой площадки сделает условия реализации имущества более прозрачными. Покупателям не нужно будет изучать сотни сайтов, сравнивать стоимость у разных ломбардов. Вся информация будет на одной площадке, уточнила она.

«Вместе с тем, вопрос выгодности и унификации тарифов будет зависеть от того, планируется ли сделать эту площадку обязательной для всех ломбардов или нет. Если она будет обязательной, то действительно, это монополия и искажение рыночных условий. Рискну предположить, что многие ломбарды будут пытаться ее обойти, — сказала Лазарева. — Если же площадка будет рекомендуемой, созданной с участием профессионального сообщества, то они уже сами решат, какие устанавливать тарифы, как их регулировать. Тогда, думаю, что тарифы эти будут выгодными».

Собеседница ФАН заметила, что у российских ломбардов нет ни копейки государственных средств. Сейчас на рынке нет монополии, поэтому излишне жесткое регулирование со стороны государства нецелесообразно. По ее мнению, это приведет только к росту теневого рынка.

Сегодня зарегулированности рынка ломбардов нет, а потому практически нет и жалоб на ломбарды, по сравнению с теми же микрофинансовыми организациями и коллекторами, заключила Лазарева.