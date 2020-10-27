Военный эксперт: Россия может прекратить войну в Нагорном Карабахе за 3 дня

Санкт-Петербург, 27 октября. Военный эксперт Константин Сивков считает, что Армения имеет достаточно поводов обратиться за помощью к странам ОДКБ, чтобы сдержать атаки Азербайджана. Своим мнением он поделился в эфире пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

"Сейчас боевые действия переместились в горные районы, и продвижение армии Азербайджана замедлилось. Это обусловлено тем, что театр военных действий здесь обладает очень низкой оперативной емкостью. В горных районах на узких дорогах сложно массированно применять технику, и обороняющаяся сторона имеет превосходство. Но у армии Азербайджана преимущество в огневой мощи. Кроме этого, сейчас наступление Азербайджана сконцентрировано на южном направлении, где есть 12-кратное превосходство азербайджанской армии", — рассказал Константин Сивков в эфире на тему "Что показали боевые действия в Нагорном Карабахе? Как изменятся современные локальные войны?".

По словам эксперта, Азербайджан мог бы и далее выдавливать армию НКР из занимаемых районов, но проблема в том, что он подверг обстрелам территорию Армении, и сам факт этого события дает Армении повод обратиться в ОДКБ.

"Согласно п. 4 договора, Армения должна получить поддержку от членов ОДКБ и прежде всего от России. Здесь надо четко понимать, что ВС РФ даже без участия наземных сил, применяя только авиацию, во взаимодействии с армией НКР способны разбить армию Азербайджана в 2–3 дня", — заявил Константин Сивков.

Военный эксперт предполагает, что полная потеря Нагорного Карабаха России не выгодна, и он не исключает, что РФ окажет поддержку Армении как минимум военной техникой.

"Армения включена в систему единой воздушной обороны. Это означает, что Армения может получать разведывательную информацию о положении азербайджанских войск и на ее основе успешно отражать их удары", — пояснил он.

Кроме этого, как считает Константин Сивков, поводом для обращения Армении за помощью к странам ОДКБ может быть ее полная блокада со стороны соседних государств.