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Хабиба Нурмагомедова признали величайшим бойцом UFC

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Хабиба Нурмагомедова признали величайшим бойцом UFC

Махачкала, 27 октября. Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Хабиб Нурмагомедов впервые возглавил общий рейтинг UFC, независимый от весовой категории.

Нурмагомедов намекнул в личном Instagram-блоге, что его достижение — лишь первая глава в истории UFC. По словам абсолютного чемпиона, первое место в рейтинге лучших бойцов ему принесли терпение, упорный труд и «Надежда на Аллаха».

Хабиб добавил, что советы его отца, умершего в июле тренера Абдулманапа Нурмагомедова, воспитали в нем чемпиона. Спортсмен также пришел к успеху благодаря «постоянному контролю» над собой.

Российский боец сместил на второе место в рейтинге американца Джона Джонса. Следующими в списке оказались новозеландец Исраэль Адесанья, граждане США Стипе Миочич, Камару Усман, австралиец Александр Волкановски и другие. Бывший противник Хабиба ирландец Конор Макгрегор удостоился 11-й строки в рейтинге.

Вечером 24 октября состоялся титульный бой Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи. Поединок спортсменов стал одним из первых на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Во втором раунде боя Хабиб сразу провел тейкдаун, перешел в маунт и закрыл треугольник. Американский боец начал стучать по полу, но судья не сразу это заметил. Хабиб Нурмагомедов досрочно победил болевым приемом. В интервью после боя российский спортсмен объявил о завершении карьеры, передает телеканал "360".

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