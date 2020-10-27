Эксперт назвал невероятные свойства полезных ископаемых с Луны

Россия может участвовать в освоении Луны только в кооперации с какой-либо страной, поскольку это очень затратный проект. С точки зрения креативности и изобретательности, россияне могут развить лунную программу лучше, чем американцы. Во времена СССР планировалось привозить с Луны элемент Геллий-3, 100 килограммов которого достаточно для покрытия годовой потребности в энергии России или даже всего земного шара. Об этом ФАН рассказал научный обозреватель телеканала "Культура" Александр Галкин.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что российская делегация поднимет на 75-й сессии Генассамблеи ООН вопрос о планах США по добыче полезных ископаемых на Луне.

"Да, планирует", — ответили РИА Новости в госкорпорации на соответствующий вопрос.

В организации также отметили, что вопрос будет подниматься от имени РФ, как это принято в ООН. Отмечается, что этот пункт уже включен в повестку дня сессии.

"Вопрос будет подниматься от имени Российской Федерации, как это принято в ООН", — уточнили в Роскосмосе.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Александр Галкин отметил, что Луна — «самое перспективное небесное тело», которое нужно осваивать. По его словам, лунную программу могла бы развивать Россия, если бы в стране не бросили этим делом заниматься во времена СССР.

"Для полетов на Луну делался специальный корабль под названием "Клипер". Я даже сидел в его макете, он шестиместный. Предполагалось, что он будет возить с Луны так называемый элемент Геллий-3, чтобы его использовать в термоядерных реакторах для получения электрической энергии. Достаточно 100 килограммов этого элемента, чтобы покрыть годовую потребность в энергии России или даже всего земного шара. Но потом проект закрыли", — поделился информацией Галкин.

Собеседник ФАН признался, что был адептом лунной программы и даже обсуждал этот вопрос с космонавтом Георгием Гречко.

"Он мне сказал: "Ты понимаешь, от того, что мы сейчас сжигаем, идет перегрев атмосферы и возникает парниковый эффект. А представь себе, что мы что-то привезем извне". Ведь сто процентов энергии из одного вида в другой нельзя перерабатывать. КПД все равно будет меньше ста процентов, поскольку хотя бы один процент уходит на тепло. Если мы будем привозить энергию из космоса, то растопим льды и затопим все прибрежные города и села. Помимо Гелия-3 на Луне присутствует много металлов. Речь идет об иридии и висмуте", — пояснил эксперт.

С Луны можно привезти много полезные ископаемых, поскольку на Земле их может быть мало. Однако собеседник ФАН констатирует, что Россия не может ввязаться в гонку с США за покорение Луны по причине того, что российская экономика составляет одну десятую часть американской.

"Мы можем только с кем-то скооперироваться. В свое время нам американцы предлагали кооперацию, но наш начальник Роскосмоса отказался, сказав, что мы будем делать свое. К сожалению, по экономическим причинам мы не можем развивать эту программу. Но с точки зрения креативности и изобретательности можем сделать ее лучше, чем американцы. Но чтобы изготовить ракету или станцию, а также отправить туда какие-то аппараты, нужны деньги, а их в казне нет", — объяснил он.

Галкин сообщил, что Роскосмос пытался по вопросу развития лунной программы как-то взаимодействовать с Китаем. Как утверждает эксперт, у китайцев "денег навалом".

"Но китайцы не очень хотят с нами сотрудничать. На словах они соглашаются, но не хотят. Россию могут привлечь к освоению Луны из-за того, что китайцы, японцы и корейцы не креативные народы. С тех пор, как китайцы изобрели порох, они тормознулись. Но довести до ума чужие разработки — это у них получается блестяще. К примеру, ракетная программа Китая на самом деле наша", — добавил эксперт.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ об исключительном праве американцев на добычу космических ресурсов на Луне.