Корвет «Василий Быков» успешно завершил испытания в Арктике

Москва, 27 октября. ПК «Василий Быков» завершил испытания в Арктике. Все системы корвета успешно прошли тестирование.

Поход корвета длился почти два месяца. Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов заявил, что успешные испытания «Василия Быкова» имеют большое значение, потому что была протестирована работа гидроакустических приборов, средств наблюдения, а также вооружение корвета, передают «Известия».

«Это очень ценный поход. Он даст много данных, чтобы планировать строительство других кораблей данной серии», — заявил Селиванов.

Корабли проекта 22160 способны оперативно выполнять любые боевые задачи благодаря используемой модульной системе, позволяющей быстро устанавливать на них вооружение. Оборудование для корвета размещается в специальных морских контейнерах, которые позволяют командованию собирать корвет под конкретные задачи как конструктор. Военный историк Дмитрий Болтенков считает, что контейнерные системы также испытывались во время похода.

«Помимо вооружения, тестировали и все системы корабля — смотрели, как в сложных климатических условиях ведут себя системы жизнеобеспечения, кондиционирования и другие», — заявил он.

Сейчас в составе ВМФ РФ находятся два патрульных корабля проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Они были построены специально для охраны судов во время морских переходов, а также защиты морских баз.